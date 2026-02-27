May’n、ギャバン主題歌で注目の今、デビュー20周年記念ツアー「THE BEST of May’n」へと繋がる2曲を同時配信！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

デビュー20周年を迎えたMay’nが、シングル2曲を2026年3月4日に同時配信リリースする。

現在、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌で大きな話題を呼び、“ヒーローを歌う声”として改めて存在感を示しているMay’n。

その勢いの中で届けられる今作は、彼女の現在地を鮮やかに映し出す2曲だ。

そのうちの1曲は、中国動画プラットフォームbilibiliで300万回以上の再生を突破したスマホアプリ『アズールレーン』8周年記念テーマソング「genesis/destiny」。言語を越えて広がった楽曲が、ついに国内外主要ストリーミングサービスで解禁となる。

もう1曲は、アニメ調MMORPG『ブループロトコル：スターレゾナンス』特別テーマソング「PROTOCOL:RESONANCE」となり、どちらも話題となっている作品のテーマソングとなっている。

強さと繊細さ。May’nが歩んできた軌跡と現在が交差する2曲となっている。

そしてこれらの楽曲と、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」はMay’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」でも披露される可能性が非常に高い。20年の集大成を掲げる本ツアーは、過去・現在・未来を繋ぐステージ。音源で触れたその声が、ライブでどのように進化するのか。May’nの“今”を、目撃してほしい。

●配信情報

「genesis/destiny」May’n



作詞：May’n・古屋真

作曲・編曲：白戸佑輔

「PROTOCOL:RESONANCE」May’n



作詞：May’n

作曲・編曲：白戸 佑輔

楽曲は各配信サイトにて3月4日（水）配信開始

●ライブ情報

May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」

3月8日（日）Zepp Nagoya（愛知）

3月15日（日）Zepp Namba（大阪）

3月21日（土）Zepp Haneda（東京）

発売プレイガイド

イープラス

https://eplus.jp/mayn/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/mayn26/

ローソンチケット

https://l-tike.com/mayn/

※海外公演、その他公演については特設サイトにて

関連リンク

「THE BEST of May’n」特設サイト

https://sound-c.co.jp/sp/mayn26/

May’nオフィシャルサイト

https://mayn.jp/