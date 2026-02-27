＜義実家、田舎ルールうざ…＞家族は失いたくないッ！人付き合いがんばってみると…？【第8話まんが】
私・ミユ（39）は、夫の地元での生活を気に入っていました。もともと人が嫌いでムリをして付き合っていた部分があるので、引っ越しを機にスパッと人間関係を築くことをやめたのです。すると日々のストレスもなくなり、快適に過ごせました。しかし義母はそれが気に食わないようです。「元の場所に戻ってもらって構わない」そう言う義母に苛立ちを感じたのですが、夫も息子も私を責めてきます。これからのことを夫婦で話し合うことになりましたが、夫からは「離婚しよう」と言われてしまいました。
私は人付き合いが嫌いで、できる限り関わりたくありませんでした。でも家族で過ごす時間は好きです。それがこんなことになってしまうなんて……。近所の人に挨拶するのも家族のため、自分に課せられた仕事だと思うようにしました。
買い物の途中で出会ったジュン君のお母さんから意外な本音も聞くことができました。
地域の人と関わってみると、息子の友だちのお母さんは良い人ばかりです。ご近所さんも優しくて、ここでの人付き合いは悪くないと思いました。
たしかに私は「来てあげたんだから満足でしょう」と思っていました。
そこに役割があるとは思っていなかったのです。
私は人と関わらない生活がとても気に入っていました。
しかしそれでは義母も夫も息子もダメだというのです。
まさか離婚まで言い出されるとは思いませんでした。
たしかに誰とも関わらない生活をするには離婚が一番いいのでしょう。
でも……家族を失いたくはありません。
しばらくは……仕事だと思って人付き合いをしようと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
