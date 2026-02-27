『白髪 ＝ 老ける』は卒業！？【40・50代】オシャレも若見えもGET♡「白髪ぼかしヘア」

髪型にこだわっても、白髪があると老け見えしてしまう？ そう思い込んでいると、美容院で新しいスタイルに挑戦しても、気分は上がらないまま。40・50代をイキイキと楽しく過ごすなら、気取らないのにオシャレに決まる「白髪ぼかし」に挑戦してみて。隠すのではなくカモフラージュする形を前向きに選びとることで、気分まで若々しく弾む予感！

ハイライトは細めがセオリー

ナチュラルで目立ちにくい状態を作るなら、意識したいのがハイライトの細さと色味。コントラストの強さを抑えて、白髪だけでなく黒髪部分とも馴染むようにバランスよく入れるのがポイントです。ベースにオリーブグレージュを選ぶと、黒髪に多い赤みにもアプローチできます。カラーを手掛けた@sakosakosakosakoさんは、「室内では暗く、自然光ではふんわり柔らかな透明感」を楽しめるとコメント。シャープなレイヤーカットと合わせたら、ハンサムかつ上品な雰囲気に変身できそう。

グレージュならストレートでもふんわり

白髪と相性の良いカラーの定番といえば、中明度から高明度にかけてのベージュ系。そこに、グレーを配合してくすませれば、温かさと知的な雰囲気をバランスよく取り入れられます。ミドル世代にうれしいのは、ベージュの持つ柔らかさと膨張して見えやすい性質。ライン感のあるストレートタッチのボブも、ふわっとボリュームがあるように映るはず。

暖色寄せで顔まわりを明るく

ハイライトで白髪と同じ明るさを増やした上で、全体を暖色系のブラウンにカラーリング。血色が上がったように、顔色を明るくヘルシーな印象へ近づけられます。暖色は反射によってツヤを演出しやすいため、パサつきが気になる人にもおすすめ。ウェットなスタイリング剤と組み合わせて、その良さを引き出してみて。

アッシュカラーで色落ちまで美しく

寒色系のアッシュカラーも、白髪と馴染みやすいカラーのひとつ。黄みを含んだ白髪に、補色の要素を入れることで、透明感のある発色を目指せます。色落ちしたときの、赤みやオレンジがかった状態に悩む人にも、向いている色合いです。

writer：Nae.S