Image: Shutterstock

来週にも発表されそうな安価MacBook。搭載するチップをMacbookのMシリーズではなくiPhoneのAシリーズにすることで、価格を下げると言われています。全体的にどれほどスペックダウンされるのか、そして価格はどれほど抑えられるのか、そのバランスが見ものです。噂では800ドル（約12万5000円）以下とも言われています。

カラフルになるという説には、（春だし）単純にウキウキしますね。

容量制限とiCloud

この安価MacBookの先輩となる存在、道の先を走るのがChromebook。安価MacBookは、Apple版Chromebookと言ってもいいかもしれません。

安価MacBookの噂では、容量が256GB/ 512GB。macOSがここから30GB前後もっていくとして、残りで必要なアプリを入れることになります。これだと容量はけっこうすぐに埋まるわけで、必要になるのはクラウドストレージ。

Chromebookも同じく容量は最低限。なぜなら、ウェブ閲覧とストリーミングエンタメがメインタスクと割り切られており、必要なものはクラウドにあると考えているからです。Chromebookに搭載されているChromeOSは、Google Oneサブスクを念頭にデザインされています。ChromeOSとAndroidの統合が進めば、さらにそれが色濃くなるでしょう。

安価MacBookがChromebookの道をいくなら、AppleもiCloudサブスク推奨（前提）で、有料ユーザー獲得強化を打ち出すのではないでしょうか。Creator Studioが神コスパとなった今、これも一緒にプッシュされるかもしれません（その場合、安価MacBookのパフォーマンスでどれだけ使えるかは気になるところ）。

メモリやそのほかのスペック

価格を下げる上で1番気になるのは、安価MacBookの搭載メモリ8GB説。あまりに小さい。昨年のChromebook上位機種はメモリ16GBでしたが、今年はいまだかつてないメモリ不足だと思えば、8GBはしょうがない…のか…な。Chromebookも下がる…のか…な。

他にも、高速充電やTrue Toneディスプレイなし、キーボードにバックライトなしも、安価のため犠牲になるかもしれない要素と言われています。

Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、16GB ユニファイドメモリ、512GBのSSD ストレージ - スペースブラック 238,747円 Amazonで見る PR PR

【噂まとめ】来るぞ、iPhone 17e。日本時間3月2日深夜に発表か？（2/27 更新）