バーチャルタレント・Kizuna AIが、「Kizuna AI New Update」を発表した。今回のアップデートでは、新曲「KAMACHO」リリースおよびMVの公開、さらに3Dのニュービジュアルが公開された。

3Dニュービジュアルは、初期モデルの衣装デザインを踏襲しながら、「可愛さ」と「新しさ」が共存するビジュアルにアップデートされているという。デザインは、さいとうなおきが務めた。

2026年初の楽曲「KAMACHO」は、Kizuna AI（キズナアイ）の“いま”の距離感と気持ちをポップに切り取った作品になっているとのこと。キャッチーでキレのあるサウンドに乗せて、「私をもっと見てほしい」という等身大の想いをまっすぐに歌い上げているという。作曲は、Hayato Yamamotoが担当、振付はレゼダンス等でも注目されるぶんけいを迎え、MVは映像作家・川サキケンジ（Eallin Japan）が手掛けた。

MVでは、バーチャルアーティストならではの自在な空間表現と、楽曲のポップでアップテンポな展開を加速させる、キャッチーな演出が随所に散りばめられているとのこと。最大の見どころは「New Update」を経て一皮剥けたKizuna AIの姿。目まぐるしく変化する世界観の中で、進化を遂げた彼女の魅力が凝縮された映像になっているという。

また、MV公開後に行われた「New Update お披露目」のYouTube生配信にて、4月11日に「KAMACHO」リリースを記念したワンマンライブ＜オンラインLIVE 2026 “LOOK AT AI?”＞の開催を発表した。本ライブは、YouTube「A.I.Channel」にて全編無料配信される。

◆ ◆ ◆

◾️Hayato Yamamoto コメント

キュートでカラッとしつこく迫りくるキズナアイさんが見てみたい。

そんな出来心をそのまま楽曲に詰め込みました。

OKが出て本当に、、本当によかったです。

キズナーの皆様や、これから出逢うキズナー予備軍にかまってもらいたすぎて、ちょっと様子がおかしくなったりするところも愛していただけますと幸いです！

◆ ◆ ◆

◾️ぶんけい コメント

キズナアイちゃんに振付を提供できるなんて、夢のような機会でした。楽曲を繰り返し聴いていると、可愛らしい曲調の中に隠された彼女の本音がじわじわと伝わってきて思わず涙腺が緩んでしまいました。

そんな彼女の歴史に敬意と愛を詰め込んだ振付です。

◆ ◆ ◆

◾️川サキケンジ（Eallin Japan）コメント

キズナアイさんの新しいお姿が本当に素敵で、どうやったらその魅力が伝えられるかを考えながら作らせていただきました！

可愛いステージの上で、笑ったり怒ったり元気でにぎやかに…キズナアイさんのKAMACHOな魅力を沢山詰め込んだMVです！

ダンスもとても素敵なので、新しいキズナアイさんの姿と共に、是非楽しんでいただけると嬉しいです！

◆ ◆ ◆

◾️Eallin コメント

楽曲のポップでかわいい世界観、また今回のキズナさんのお披露目として映えるようなステージになるように意識しました。

衣装の再生停止ボタンのモチーフがとてもユニークだと思い、所々にポイントとして取り入れています。弾むような歌声やリズムの楽しさからインスピレーションを受けて、色や動きをシンクロさせるのは楽しかったです。

視聴者をKAMACHOの世界へ引き込めたらとても嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️「KAMACHO」

2026年2月27日（金）リリース

配信：https://lnk.to/KAMACHO ▼Music

Vocal：Kizuna AI

Lyrics & Music & Arrangement： Hayato Yamamoto

Mixing & Mastering : Nobuyuki Murakami ▼LogoDesign

Tsuyoshi Kusano Design Co., Ltd. ▼Music Video

Director：Kenji Kawasaki

Concept Artist：Asuka Nagata

3DCG Director：Masaki Aburakawa / Eiji Takada

3DCG： Masaki Aburakawa / Eiji Takada / Kai Sato / Seinoshin Kawakami

Motion Graphic Designer：Benjamin Round

Graphic Designer：Asuka Nagata / nonie

Producer：Nobue Uetake

Production：Eallin Japan

Produced by： Kizuna AI Inc. Performance Direction：ARAKIYUKA inc.

Choreographer：Bunkei

Assistant Choreographer：E10U