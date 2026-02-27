「充電時間を1/5に圧縮」したBelkin新作。スタンドになるリングが垢抜けてんのよ
さすがBelkin、これは欲しくなる。
デザイン性の高さに定評がある人気ガジェットブランド・Belkin（ベルキン）から、今年1月、ガジェット好きの心をくすぐる新製品が登場しました！
キックスタンドとしても機能するリングが装備された「Ultra Charge Magnetic Charger」は、Qi2規格に対応した、最大25Wの超高速ワイヤレス充電が可能な充電器。
MagSafe愛用者、必見のアイテムです！
旅先でも気軽にマグネットチャージ
「Ultra Charge Magnetic Charger」は、Belkin社従来のワイヤレス充電に比べて約5倍もの充電スピードを実現。MagSafeで接続し、iPhone 17なら29分で0％から50%まで高速充電できます。
忙しい朝の支度中でも、出先でのスキマ時間でも、ピタッとくっつけるだけでしっかりバッテリーチャージできるのは、本当に助かりますね…！
ケーブルは2mと長めなので、コンセントから離れたソファやベッドでも問題なく使えそう。36W充電器も同梱されているから、届いたその日から使い始められます。
安心感があるChillBoost冷却テクノロジー
ワイヤレス充電といえば、気になるのが充電中の発熱問題。充電によって熱くなると、スマホ本体のバッテリー劣化が心配になりますよね。
その点、「Ultra Charge Magnetic Charger」は、Belkin独自の“ChillBoost受動冷却テクノロジー”を搭載しており、充電中の温度上昇を効率的に抑えてくれます。
さらに、“SmartProtect機能”で異物検知や過電圧保護を実施。大切なスマホを守ってくれる安心感が光ります。
旅の相棒にもピッタリ
重さ約93g、厚さ16mmというスリムな設計なので、持ち運びの負担感がありません。バッグの隙間にもスッと収まるので、旅行や出張のお供にも最適なのではないでしょうか。
ケーブルを束ねるためのバンドが、面ファスナーではなくスナップボタン付きのシリコンバンドなのも、個人的に好きなポイントです。
対応機種は、iPhone 12シリーズやPixel 10シリーズ以降などのQi2対応スマホから、AirPodsなどのモバイルアクセサリーとまで幅広い。厚さ3mmまでのケースなら装着したまま充電できますよ。
上品なデザインと確かな実力を兼ね備えた、長く安心して愛用できるプロダクトだと思います！
