さすがBelkin、これは欲しくなる。

デザイン性の高さに定評がある人気ガジェットブランド・Belkin（ベルキン）から、今年1月、ガジェット好きの心をくすぐる新製品が登場しました！

キックスタンドとしても機能するリングが装備された「Ultra Charge Magnetic Charger」は、Qi2規格に対応した、最大25Wの超高速ワイヤレス充電が可能な充電器。

MagSafe愛用者、必見のアイテムです！

旅先でも気軽にマグネットチャージ

「Ultra Charge Magnetic Charger」は、Belkin社従来のワイヤレス充電に比べて約5倍もの充電スピードを実現。MagSafeで接続し、iPhone 17なら29分で0％から50%まで高速充電できます。

忙しい朝の支度中でも、出先でのスキマ時間でも、ピタッとくっつけるだけでしっかりバッテリーチャージできるのは、本当に助かりますね…！

ケーブルは2mと長めなので、コンセントから離れたソファやベッドでも問題なく使えそう。36W充電器も同梱されているから、届いたその日から使い始められます。

安心感があるChillBoost冷却テクノロジー

ワイヤレス充電といえば、気になるのが充電中の発熱問題。充電によって熱くなると、スマホ本体のバッテリー劣化が心配になりますよね。

その点、「Ultra Charge Magnetic Charger」は、Belkin独自の“ChillBoost受動冷却テクノロジー”を搭載しており、充電中の温度上昇を効率的に抑えてくれます。

さらに、“SmartProtect機能”で異物検知や過電圧保護を実施。大切なスマホを守ってくれる安心感が光ります。

旅の相棒にもピッタリ

重さ約93g、厚さ16mmというスリムな設計なので、持ち運びの負担感がありません。バッグの隙間にもスッと収まるので、旅行や出張のお供にも最適なのではないでしょうか。

ケーブルを束ねるためのバンドが、面ファスナーではなくスナップボタン付きのシリコンバンドなのも、個人的に好きなポイントです。

対応機種は、iPhone 12シリーズやPixel 10シリーズ以降などのQi2対応スマホから、AirPodsなどのモバイルアクセサリーとまで幅広い。厚さ3mmまでのケースなら装着したまま充電できますよ。

上品なデザインと確かな実力を兼ね備えた、長く安心して愛用できるプロダクトだと思います！

Belkin Ultra Charge Magnetic Charger Qi2対応 最大25W 高速ワイヤレス充電 36W USB-C 充電器付属 MagSafe対応 スクエア型 Qi2認定テクノロジー搭載 iPhone/Android 対応 指ループ付き ハンズフリースタンド搭載 軽量・携帯性◎ ホワイト WIA013dqWH 5,990円 Amazonで購入する PR PR

