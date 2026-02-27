この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「大規模修繕工事」と聞くと、多くの居住者さんは「多額の費用がかかる、ただのメンテナンス」というイメージを持ちがちです。しかし、実はこのタイミングこそが、マンションの資産価値を高める絶好のチャンス。

今回は、株式会社さくら事務所の取締役副社長COOの山本直彌さんと、同社のコンサルタントである鬼塚さんが解説する、賢い「バリューアップ工事」のポイントをまとめました。

■ 大規模修繕は「新築時に戻す」だけではもったいない

一般的な大規模修繕は、古くなった箇所を新築時の状態に回復させる「修繕」が目的です。しかし、築年数が経過したマンションには、現代のライフスタイルに合わない「機能的・社会的な劣化」が生じています。

株式会社さくら事務所の鬼塚さんは、「修繕コストを抑えた分を、資産価値を上げるための『バリューアップ』に振り向ける管理組合が増えている」と言います。

■ 資産価値を底上げする！おすすめのバリューアップ工事5選

プロの視点から、特に効果が高いとされる5つの工事をご紹介します。

● 1. エントランスの刷新（デザイン改修・自動ドア化）

「マンションの顔」であるエントランスは、第一印象を左右します。観音開きのドアを自動ドアに変更したり、床や壁を石調のデザインに一新したりすることで、高級感が大幅にアップします。「実際に売却価格が上がった事例もいくつかある」と鬼塚さんは語ります。

● 2. 誰も使っていない共用施設のリノベーション

住み込み管理員時代の旧居室や、利用者が減ったキッズルームなどを、現代のニーズに合わせた「ゲストルーム」や「ワークスペース（集会室）」に転換します。使われていない空間を有効活用することで、居住者の利便性が向上します。

● 3. 窓サッシ・玄関ドアの更新（補助金の活用）

築40年を超えると、窓の開閉が重くなったり、隙間風が気になったりしがちです。サッシの交換は一世帯あたりの費用が大規模修繕に匹敵するほど高額ですが、現在は国などの「省エネ補助金」が手厚いため、大規模修繕と合わせて検討する組合が急増しています。

● 4. LED照明への切り替え

単なる電球交換ではなく、器具ごとLED化します。大規模修繕時に行うメリットは、器具を外した後の天井の塗装跡を、工事のついでに綺麗に仕上げられること。長期的な電気代削減にも直結する、堅実なバリューアップです。

● 5. 給水方式の変更と「跡地」活用

高架水槽や受水槽を撤去し、水道管から直接給水する「直結増圧方式」へ切り替えます。衛生面が向上するだけでなく、撤去して空いたスペースを「トランクルーム」や「駐輪場」に転用することで、新たな利便性や管理組合の収入源を生み出すことができます。

■ よくある疑問！Q&A形式でチェック（FAQ）

Q. バリューアップ工事は、いつ検討し始めるのがベスト？

A. 大規模修繕の計画段階、あるいは「修繕委員会」が立ち上がったタイミングです。株式会社さくら事務所の山本直彌さんによれば、「修繕の合意形成と同時に検討することで、エネルギーを効率的に使って進められる」とのことです。

Q. 費用が高くなって、反対意見が出ないか心配です。

A. 確かに一時的な出費は増えますが、その後の満足度や売却時の資産価値を考えると「やって良かった」と喜ばれるケースがほとんどです。補助金を賢く活用し、将来のコスト削減メリットを数値で示すことが合意形成のコツです。

Q. さくら事務所は、こうした提案もしてくれるの？

A. はい。株式会社さくら事務所では、建物の物理的な修繕だけでなく、中長期的な視点に立った資産価値向上（バリューアップ）のアドバイスも行っています。

■ まとめ：未来を見据えた「賢い修繕」を

大規模修繕は、ただの「出費」にするのか、未来への「投資」にするのかの分岐点です。

● 物理的な劣化を直すだけでなく、今の時代に合った機能を追加する

● 補助金を最大限に活用する

● 余ったスペースを有効活用し、利便性を高める

住まいの資産価値を次世代に繋いでいくために、株式会社さくら事務所のような専門家の知恵を借りながら、納得感のあるバリューアップを検討してみてはいかがでしょうか。

「うちのマンションで一番効果的なバリューアップはどれだろう？」と気になった方は、ぜひ株式会社さくら事務所へお気軽にご相談ください。