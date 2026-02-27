地元の米カリフォルニア州オークランド

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、アリサ・リウ（米国）が団体＆女子で2冠を達成した。地元の米カリフォルニア州オークランドには、快挙を祝う巨大看板も登場した。

可憐な舞で世界中のフィギュアファンを虜にしたリウ。団体戦と個人戦で2冠という快挙に、地元は祝賀ムードに包まれている。

米カリフォルニア州地元局「ABC7ニュース・ベイエリア」公式YouTubeチャンネルでは、女性キャスターは「オークランド市が、誕生したばかりのオリンピック金メダリストに祝福を送っています。フィギュアスケートの女王、アリサ・リウ選手を祝う新しい看板が、ハイ・ストリート近くの州間高速道路880号線沿いに設置されました」と紹介した。

リウはオークランド・アイスセンターでスケートを始めた。「オークランド市長室によると、リウ選手のために、地域全体での祝賀イベントを計画中とのことです。開催日はまだ未定ですが、ソーシャルメディア上では既にリウ選手を祝福する声で溢れかえっています。彼女はそれだけの偉業を成し遂げたわけですから、当然ですね」と伝えている。

また、フリースタイルスキー女子ハーフパイプで金メダルを獲得した中国代表のアイリーン・グーもベイエリア出身であることから、男性キャスターは「本当に楽しみですね。いっそアイリーン・グーもパレードに加えちゃいましょうか」とコメントしていた。



