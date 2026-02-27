北村匠海、地上波連続ドラマ初主演！新月9ドラマで「いつかやりたかった」初の教師役に万感の思いで挑む

北村匠海（DISH//）が主演を務めるフジテレビ系新月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 21時～）が、4月13日に放送スタートする。

■伝統の月9に、学園ドラマが15年ぶりに帰ってくる

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走するなかで、自身も成長していく軌跡を描く。

北村は本作が地上波連続ドラマ初主演となり、「ずっとやりたかった」という教師役に満を持して挑む。

原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。2022年の出版後には、高校英語の教科書（三省堂）にも掲載されるなど大きな注目を集めた。

読者からは、「夢を実現するために1歩1歩進んでいく姿に感動した」「何年もかけて、世代交代しながら夢をつないだヒストリーに涙なしでは読めなかった」「高校生と先生の情熱に胸が熱くなった」など、感動の声が多数寄せられている。

さらには「ドラマ化してほしい！」という要望も多く届き、このたびフジテレビ月9枠で待望のドラマ化がついに実現する。月9枠で、学園ドラマを制作するのは『大切なことはすべて君が教えてくれた』（2011年1月期）以来、15年ぶり。

「宇宙食、作れるんちゃう？」。そんな生徒の何気ないひと言が、世代を超えて思いと経験知をつなぎ、大きな“夢”への挑戦へと発展していく。宇宙食開発は決してひと筋縄ではいかず、その過程で学校統廃合の危機など、数々の困難が立ちはだかる。それでも高校生たちは決して夢をあきらめない。

最終的に彼らが誰も想像し得なかった奇跡を実現できたのは、生徒たちの情熱、そしてそれを信じ、温かく見守り続けた教師、さらに地域住民や宇宙開発に携わる大人たちの支えがあったからこそ。

夢を持つことの尊さ、自ら動き出そうとする勇気、人を信じることの力、そして挑戦が未来を切り拓く姿をハートフルに描く本作。すべての視聴の明日を希望の光で照らす、この春、最も感動を巻き起こす人情学園ドラマに注目だ。

■北村匠海、万感の思いを胸に教壇へ！「教師を演じる日が自分にも必ずくると信じて、役者を続けてきた」

主演の北村が演じるのは、「教師になりたい」という夢と、「大好きな海の近くで暮らしたい」という願いをかなえ、福井県小浜市にある若狭水産高校へ赴任してきた新米教師・朝野峻一（24）。登校初日の朝、校門をくぐり、期待に胸を躍らせる。長年の夢がかなった、いわば人生の絶頂ともいえる瞬間だった。

しかし、同僚教師から「なんでこの学校に来たんや？ ここ、もう潰れるで」と衝撃の言葉を告げられる。若狭水産高校は、少子化に加え、普通科よりも費用がかかることなどを背景に、統廃合の危機に直面しているという。激しく動揺しながらも、朝野は担任を務めるクラスへ向かう。

気を取り直して初めての授業に臨むが、自身の言葉に耳を傾ける生徒は皆無。「向いてないのかな…」と落ち込む朝野。それでも持ち前の素直さと明るくまっすぐな性格で、生徒や同僚、街の人々との交流を重ねるなか、少しずつ希望を見いだしていき…。

北村は2008年、映画『DIVE！！』で映画デビュー。同年、連続ドラマ『太陽と海の教室』（2008年7月期／フジテレビ系）でテレビドラマ初出演を果たした。2017年には映画『君の膵臓をたべたい』で浜辺美波とダブル主演を務め、『第41回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。2021年には『第45回エランドール賞』新人賞を受賞した。

昨年は、連続テレビ小説『あんぱん』（2025年／NHK総合）で『アンパンマン』の生みの親・やなせたかしをモデルにした役を好演し、大きな注目を集めた他、主演映画『愚か者の身分』（2025年）では『第30回釜山国際映画祭』最優秀俳優賞を受賞するなど、確かな実績と表現力で高い評価を獲得している。

また、俳優業のみならず、4人組バンド・DISH//のボーカル兼ギターとして音楽シーンでも活躍。さらに世界的ファッションブランド「ディオール」のジャパンアンバサダーを務めるなど、その活動は多岐にわたる。

そんなまさに日本のエンターテインメント界をけん引する俳優である北村が、本作で地上波連続ドラマ初主演、そして初の教師役という新境地に挑む。

数々の学園ドラマ、映画で児童・生徒役を演じてきた北村は、教師役について「いつかやってみたいと思っていて、自分の中でとっておいた役」と特別な思いを打ち明ける。

映画『ブタがいた教室』（2008年）で妻夫木聡、『鈴木先生』シリーズ（2011年4月期／テレビ東京、映画2013年公開）で長谷川博己、『仰げば尊し』（2016年7月期／TBS系）で寺尾聰と、それぞれの作品で北村演じる児童・生徒役の“先生”を演じた3名の名前を挙げ、「3名の方のように教師として前に立てるタイミングが自分にも必ずくると信じて、役者を続けてきた」と、役者人生のモチベーションの一部であったことを明かしている。万感の思いを胸に北村が演じる“朝野先生”に期待が高まる。

今回の発表に合わせてキャラクタービジュアルも初解禁。北村演じる朝野は、生徒たちをあたたかく見守るような優しい笑みを浮かべ、しっかりと地に足をつけながら宇宙に立つ姿で描かれている。

果てしなく遠い宇宙。しかし、その最初の一歩は足元から始まる。

自分たちの手で作ったサバ缶を宇宙へ飛ばすという大きな夢に挑み、奇跡を紡いでいく本作の物語を象徴的に表現したビジュアルとなっている。

本作は、実際に宇宙食を開発した高校がある福井県小浜市でロケを敢行。脚本は映画『はたらく細胞』、映画『翔んで埼玉』シリーズなどを手掛けた徳永友一が担当し、演出は『ラジエーションハウス』シリーズ、『HERO』シリーズなど数々の人気フジテレビドラマを世に送り出した鈴木雅之が担当する。

ちょっぴり頼りない教師と高校生が世代を超えて、“宇宙食開発”という大きな夢に挑んだ奇跡のような実話をもとに描くオリジナルストーリー『サバ缶、宇宙へ行く』は4月13日21時スタート。

壁にぶつかり、迷いながらも、まっすぐに夢へ向かう朝野と高校生たちの姿は、すべての視聴者にエールを贈ることだろう。

■番組情報

フジテレビ『サバ缶、宇宙へ行く』

4月13日スタート

毎週月曜 21:00～21:54

出演者：北村匠海 他

原案：『さばの缶づめ、宇宙へいく』（小坂康之、林公代／イースト・プレス）

脚本：徳永友一

音楽：眞鍋昭大

演出：鈴木雅之、西岡和宏、高橋洋人（オフィスクレッシェンド / 「高」は、はしごだかが正式表記）

プロデュース：石井浩二

プロデューサー：野田悠介、中沢晋（オフィスクレッシェンド）

制作協力：オフィスクレッシェンド

制作著作：フジテレビジョン

