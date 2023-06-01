BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ モンスターハンターワイルズ」を2月27日より順次発売する。価格は1回790円。セブン-イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、CAPCOM STOREなどで販売される。

本商品は、カプコンのハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」をモチーフにした一番くじ。A賞には、“白の孤影”こと本作のメインモンスター「アルシュベルド」を細部まで再現したフィギュアが登場する。

B賞には「描きおろしポスターアート」、C賞には「モンスターヘッドマグネット」が登場。B賞は、羽山晃平氏描きおろしによる大型のフレーム付きポスターアートとなっている。

他にも、モンスターをモチーフにしたキーホルダーやアイテムアイコンをモチーフにした巾着の袋コレクション、アイテムや武器アイコンなどがデザインされたコントローラー＆マウスクリーナー、クエスト名をコンセプトにしたクリアファイルとステッカーのセット、アイテムアイコンをモチーフにしたラバートレイとコードなどを束ねて使うことのできるラバータイといった「モンハンワイルズ」の魅力が詰まった雑貨も多数ラインナップされている。

最後の1個引くともらえるラストワン賞には、A賞「アルシュベルド」との彩色の違いとなる「護竜アルシュベルド フィギュア」が用意されている。

景品ラインナップ

A賞「アルシュベルド フィギュア」

【2/27(金)狩猟解禁！ 「一番くじ モンスターハンターワイルズ」プロモーションムービー】

・全1種

・サイズ：約20cm

イメージ

B賞「描きおろしポスターアート」

・全1種

・サイズ：約35.5×48cm

イメージ

C賞「モンスターヘッドマグネット」

・全5種（選べない）

・サイズ：約5cm

イメージ

D賞「定番キーホルダー」

・全2種（選べる）

・サイズ：約7cm

E賞「袋コレクション」

・全5種（選べる）

・サイズ：約10cm

F賞「コントローラー＆マウスクリーナー」

・全6種（選べる）

・サイズ：約20cm

E賞「袋コレクション」、F賞「コントローラー＆マウスクリーナー」 イメージ

G賞「クリアファイル＆ステッカーセット」

・全9種（選べる）

・サイズ：クリアファイル A4、ステッカー A6

H賞「ラバーアソート」

・全13種（選べる）

・サイズ：ラバートレイ 約8.5cm、ラバータイ 約13cm

G賞「クリアファイル＆ステッカーセット」、H賞「ラバーアソート」 イメージ

ラストワン賞「護竜アルシュベルド フィギュア」

サイズ：約20cm

イメージ

「一番くじ モンスターハンターワイルズ ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間：発売日～5月末日

A賞の「アルシュベルド フィギュア」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は50個。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※「A賞 アルシュベルド フィギュア」と同一の賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

(C)CAPCOM