「美しい顔をいためなければ承知できない」

19歳の少女はなぜ、憧れのスターに塩酸を投げたのか。昭和32年、美空ひばりを襲った衝撃事件。その裏にあったのは、同世代ゆえの嫉妬と絶望だった。

メモに残された言葉、そして会見で見せたひばりの対応。事件の"その後"を追う。



塩酸をかけられた美空ひばりさん（写真：時事通信社）

少女が「塩酸」を投げた理由

犯人の少女は舞台のそばで写真を撮影していたブロマイド業者のマルベル堂の男性社員によって捕らえられ、警備中だった浅草署員へと突き出される。

興奮状態の少女は取り調べで徐々に落ち着きを取り戻し犯行に至るまでの経緯を話し始めた。年はひばりと同じ19歳。山形県米沢市の貧困家庭に生まれ、高校を中退後、地元の繊維工場で働いていたものの、都会の華やかさへの憧れから単身上京し、板橋区内の会社役員宅で女中奉公に就く。

彼女にとって、ひばりは主演映画を何本も繰り返し観るほどの大スターだったが、その憧れと裏腹に激しい嫉妬の対象でもあった。

犯行を思い立ったのは事件2日前の1月11日。

〈世の中が嫌になった〉と書き置きを残して奉公先を飛び出し都内をうろついていたところ、偶然、ひばりの浅草公演を知る。同じ年なのに、惨めな境遇にいる自分とは違い、ひばりはこんな華やかな世界にいる。

その落差に嫉妬と憎悪の気持ちが湧き上がり、ひばり襲撃を企て塩酸を購入、浅草公会堂に客の1人として乗り込み計画を実行に移した。

メモ帳に記された「衝撃の言葉」

逮捕・連行された彼女がハンドバッグに隠し持っていたメモ帳には〈ひばりちゃんの美しい顔をいためなければ承知できない。その醜い顔を一度見たい。13日午後9時、私はおしまい〉などと記されていたそうだ。

また、事件前、少女がひばりの自宅に10回以上電話をかけたものの、本人に取り次いでもらえなかったこともわかっている（当時は芸能人の自宅住所や電話番号が雑誌などに掲載されていた）。

熱狂的ファンによる大スターへの身勝手な傷害事件は新聞によって大々的に報じられ、世間に衝撃を与えた。ただ、襲われたひばりには幸いにも火傷の痕は一切残らなかった。これは襲撃の直後、ひばりの隣にいた彼女の叔母が防火用の水をかけたのと、ひばりが施していたドーランの厚化粧のためだったようだ。

搬送先の浅草寺病院にて手当てを受けた後、ひばりは記者会見を開き、自分と同じ年で熱烈なファンであった犯人の少女を庇う発言をする。一方、犯人の少女は警察の取り調べでこんな供述をしている。

〈ひばりさんには本当に悪いことをしたと思っていますが、塩酸を浴びせてみると、あんなに憎かったのに、それが消えてパッと目が覚めたような、スーッとした気分です〉

その後の少女とひばり

ちなみに、彼女にどんな処罰が下ったのかは全く報道されていない。

美空ひばりは、その後も「港町十三番地」「柔」「悲しい酒」「真っ赤な太陽」「川の流れのように」などの大ヒット曲をリリースし、生涯で170本を超える映画に出演。1989年（平成元年）6月24日、間質性肺炎による呼吸不全のため52歳でこの世を去った。

