NTTドコモは、主に「ガラケー」と呼ばれる携帯電話で使われている、3Gのサービスを3月末に終了します。



これに伴いNTTドコモでは、利用者に機種変更を呼びかけています。



NTTドコモは、2001年10月から主に「ガラケー」と呼ばれる携帯電話で使われている、3Gの移動通信サービス「FOMA」を3月31日に終了します。





現在は4Gや5Gが主流となり、利用者が減少したことが主な要因です。また、これに伴い、インターネットや電子メールが利用できる「iモード」も終了します。サービスの利用者は機種やプランの変更手続きが必要となります。徳島市にあるこちらのドコモショップでは、店舗に終了を呼びかける案内を提示し、利用者への周知を強化しています。（ドコモショップ国府店・富士慶太 店長）「長らくご愛顧いただいたiモード、FOMAサービスがこの度終了となります」「お早めにお近くのドコモショップで切り替えしておりますので、来店してください」「3月は店頭混雑が予想されますので、予約をいただいてから来店してください」現在、NTTドコモを装った電話や、携帯電話の取り換えの誘導が報告されています。NTTドコモでは不審な場合は、警察やお近くのドコモショップに相談してほしいと呼び掛けています。