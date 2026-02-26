読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の勝地涼、瀧本美織がW主演を務める新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜よる11：59〜）。第8話が2月26日に放送予定です。

【写真】美羽と優香がケーキ屋で遭遇した人物は…

誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく 「別の子ども」の誘拐――。

8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。

「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」

前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。

「良心か…わが子の命か…」

娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は─ 自らも《誘拐犯》となることだった。愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は！？

真犯人は誰だ！？

なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか？

その目的は――？

****

8年前に刑事を辞め、現在は防犯セキュリティ会社〈タウン・キーパーズ〉に勤務する鷲尾武尊役を勝地涼さん、その妻の美羽役を瀧本美織さんが演じます。

娘の優香（畠桜子さん）・詩音（泉谷星奈さん）と共に幸せな日々を送っていた家族の日常を、ある日、一変させる出来事が起こって――。

誘拐された家族が誘拐犯になる。ノンストップ考察ミステリー！

本編冒頭のナレーションは人気声優・榎木淳弥さんが担当。共演に、浅香航大さん、真飛聖さん、桐山照史さん、酒向芳さんら演技派俳優陣が脇を固めています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫が、本作のために書き下ろした新曲『echo』。木曜ドラマ2期連続での主題歌担当となります。



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜前回のあらすじ＞

罪を償う覚悟を決めた鷲尾武尊と美羽は、警察に有馬蒼空を誘拐したのは自分たちだと申し出た。

ところが、蒼空の捜査はすでに打ち切られていた。父親の有馬英二（桐山照史さん）が、蒼空の誘拐は妻・絵里香の狂言だったと証言し、被害届を引き下げたためだった。

有馬の不可解な行動には、何か事情があるのではないか――。武尊と美羽は話を聞きにいくが、有馬は多くを語らなかった。

ところが、武尊は有馬の腕に傷があることを発見。それは、詩音を誘拐した犯人と対峙した際、武尊の持つナイフがかすった場所と同じところにあった……。

そんな中、詩音が突然気を失ってしまう！ 誘拐されていたときの記憶が戻り、強い拒否反応を起こしたためだった。

警察では、辰巳（真飛聖さん）が、死後数年経過したものだと判明した鷲尾家に届いた「骨」について、もう一度調べるべきだと訴えていた。

しかし、しばらく捜査から外れるよう言い渡されてしまい……！？

そして武尊は、8年前の誘拐事件の真相を知ることになる――！



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜第8話のあらすじ＞

詩音を無事に取り戻し、平穏が訪れたかに見えたが、鷲尾武尊と美羽の元に、死んだはずの「鶴原京子」から電話がかかってくる。

8年前に警察が犯した罪を暴くよう告げた「鶴原京子」は、3日後までに「私を殺した犯人を暴いてください」と指示を出してきて……！？

武尊は、鶴原想太の誘拐事件があった8年前のことを思い出していた。何か隠されている秘密がないかと当時、警察内で捜査の指揮をとっていた牛久保（酒向芳さん）に話を聞きに行く武尊だったが、牛久保は多くを語ろうとせず……！？

一方、美羽と優香はケーキ屋である人物と遭遇する。

刻一刻とタイムリミットが迫る中、とんでもない事態に発展していくことに――！