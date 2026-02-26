「中日の大野とか」巨人に現れた大型ルーキー左腕を球界OBが絶賛　OP戦デビューで150キロをマーク「球がズドーンとくる」「ボールが持ち上がらない」

山城はオープン戦初登板の内容も上々、今後が期待されている（C）産経新聞社

巨人の新戦力に期待が高まっている。

ドラフト3位ルーキーの山城京平は2月23日に行われた楽天とのオープン戦（那覇）に7回から5番手でオープン戦初登板。2回3分の2を無安打無失点、最速150キロをマークと圧巻のデビューを飾った。

7回から登板した左腕は先頭の伊藤裕季也を中飛に打ち取ると続く4番、かつてア・リーグで本塁打王に輝いた強打者、ルーク・ボイトの2球目がこの日最速となる150キロをマーク。3球三振を奪うなど、打者8人に対し完全投球と封じ込めた。

最後は左足ふくらはぎをつり降板となったが、圧巻の内容には開幕1軍もあるかとファンの間からも期待が高まっている。

巨人の新戦力には球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は2月25日に自身のYouTubeチャンネルに「【巨人で逸材発見!!】『阿部監督が1番待ち望んでいた逸材』『あのレジェンド投手に共通する魔球を持っている』高木豊がキャンプで実際に見た逸材選手を発表!!」と題した動画を更新。巨人の春季キャンプを視察した中での新戦力の印象を語っている。

動画内では注目選手の1人目に山城の名を挙げ、考察を加えた。沖縄・興南高校から亜細亜大を経てドラフト3位入団。

特徴に関しては「左ピッチャーのパワー系」「ちょっと細身なんだけど」と線の細さは目立つとしながらも、「球がズドーンとくるな」と球威あるピッチングが持ち味とした。

シンカー気味の落ちるボールもあり、面白い存在になるとした。