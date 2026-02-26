「50歳になって1食の量が8キロから6キロまで減ったんです」と話すアンジェラ佐藤さん。大食い界では「大丈夫!?」と心配する声もあるようですが、本人はそんな心配をよそに、今日も大食いをエンジョイしています。そのいっぽうで、いまだ解決しない食品ロス問題に心を痛める一面も。そもそも、彼女の大食いの原点は幼いころの「出されたご飯は残さない」という精神でした。その思いを胸に、矛盾と向き合いながら今日もご飯を頬張ります。

「まだ食べてるの」友人や元カレには呆れられ出禁は現在11軒

── 大食いタレントとして長年活躍されているアンジェラ佐藤さん。おいしそうに食べる姿を拝見するとなんだか元気になれます。50歳になられた今も、相変わらずたくさん食べていらっしゃるのですか。

最近見つけたという海鮮盛りだくさんのビュッフェを楽しむアンジェラ佐藤さん

アンジェラ佐藤さん：はい、現役です（笑）。大食いタレントには普段から大食いのタイプと普段は普通タイプの2種類あって、私は前者。だから知人とご飯を食べに行くと、私に気づいたお店の方が大盛りサービスしてくださったり、チャーハンを3人分の量で提供してくださったりすることが。「おいしいから食べてみてください」と、別メニューを持ってきてくださることなどもあり、ちょっと得しちゃっているなというところはあります。

── サービスしてもらえるなんてうらやましいです。でも逆に、大食いが理由できまり悪さを感じる場面もあるそうですね。

アンジェラ佐藤さん：食べすぎて現時点で11軒「出禁」になっています…（苦笑）。食事会でも、周りの方が「アンジェラさんが満足できるくらいたくさん食べられる店を選ばないとダメだよね？食べ放題のほうがいいのかな？」と気を遣わせることが多くて。いつも恐縮しています。

── そうなんですね。アンジェラ佐藤さんがおいしそうに食べる姿を見るのが好きという方も多い気がします。

アンジェラ佐藤さん：お会いするのが2、3回目くらいの方は「たくさん食べているのを見るのが楽しい」と言ってくださることが多いですね。でも、つき合いの長い友人や、過去の彼氏たちには、「まだ食べてるの？」って呆れられがちなんです。

70軒のお店へチョコを配るのは「私なりのマナー」

── 申し訳なさを感じる一方で、常連店への「恩返し」を欠かさないそうですね。

アンジェラ佐藤さん：たとえば、漫画喫茶の「快活CLUB」さんは500回以上通っていますが、食べ放題のソフトクリームは1回で2キロも食べちゃうから（笑）さすがに申し訳ないなと常々思っていて。昨年のバレンタインデーにチョコレートを渡しに行ったんです。

そしたら、たまたまいらした従業員の方は私を知らなかったようで…。急に見知らぬ人が大量のチョコを持ってきたからきょとんとされちゃって。きっと顔馴染みの上司の方が「ああ、アンジェラさんね。大丈夫。変な人だけどそんなに変な人じゃないから」って後からフォローしてくれたはずって信じてます（笑）。

ほかにもビュッフェなどお世話になっているお店が70軒ほどあって、せめてもの感謝の気持ちということで、できるだけ毎年、バレンタインデーとホワイトデーにお菓子をお配りしています。手渡しなので時間がかかっちゃうんですけど、「たくさん食べる変な人」って思われていたとしても、せめて私なりのマナーと恩返しだけは忘れたくないんです。

仕事後、定番の「快活CLUB」で〆ごはん

50歳で「1食6キロ」も衰えを自虐ネタで明るく

── 50歳になり、食べる量に変化はありましたか？

アンジェラ佐藤さん：実は、少し減ったんです。以前は毎日1食8キロは食べないと気がすまなかったのが、今は6キロでお腹いっぱいになっちゃって。大食い界では「アンジェラ、大丈夫!?」っていう空気が漂っているかもしれません（苦笑）。ただ、夕飯は以前と変わらず麦飯7合を炊いて食べています。白米の価格が高騰して麦飯を買う人が増えたので手に入らないこともあるんですけど、麦飯の量は減っていません。

── 麦飯7合は健在なんですね！私は「50歳女のぼっち飯」などYouTubeの「50歳」シリーズが好きでよく拝見していて。私もアラフィフで食欲が減退しがちなのですが、アンジェラさんの楽しそうな姿に食べる意欲が湧くんです。今日もアンジェラさんが焼きそばをおいしそうに食べているのを見て、ランチは焼きそばにしちゃいました（笑）。

アンジェラ佐藤さん：そんなふうに言ってもらえると、めちゃくちゃうれしいです。50歳ってどうしても食欲が落ちてくる年齢だと思うけれど、大食いなのに少食になったとか独身で寂しいおばちゃんだとか、そういう自虐ネタだけになりたくないんですよね。むしろ、それを逆手に取って「独身の50歳おばちゃんなのに、こんなにご飯食べてる！なんかこの人、楽しそうだな」と思ってもらえたらうれしいです。

──「50歳大食い女ぼっち飯」。私もトライしてみようかな…なんて思ったのですが、おすすめのジャンルはありますか？

アンジェラ佐藤さん：それはもうひとりビュッフェですね。私の場合は、11時半から午後2時まで無制限のランチビュッフェに行くことが多く、いつも全メニュー制覇して「贅沢」だなと楽しんでいます。

大食いだからこそ悩む「食品ロス」とSDGsへの答え

── 食を愛するからこそ、「葛藤」もあるそうですね。

アンジェラ佐藤さん：いちばんは「食品ロス」のことです。大食いは、食べ物が豊富にある時代だからこそ成り立つ職業。ですが、私の原点は子どものころの「出されたご飯は残さない」という教えにあります。食べ物を無駄にしたくないという執念が胃袋を大きくし、結果として大食いという体質を作りました。

「無駄にしたくない」し「食べることも大好き」なのに、この世界に身を置くことで、実は食べ物を粗末にしているのではないか。その矛盾を考えるたび、いつも落ち込んでしまいます。

そもそも食品ロスの根本原因は、100人の人間に対して200人前の食べ物があるという供給過多。人間が100人いたら、100人分の食事を作る世の中にならなければ意味がないんです。

いっぽうで、私の活動自体がその「飽食」で成り立っている。突き詰めれば、大好きなビュッフェはもちろん、自分自身すら否定することになってしまいます。「大食いタレントがロスになりそうな食材を食べればSDGsになる」という意見もあり、物理的には一理あっても、根本解決にはなりません。この、水と油のような関係性をどう改善できるのか、いつも自問自答しています。

「ガチ勢」から「エンジョイ勢」へ。感謝という調味料

── 食べることに対して、本当に真摯に向き合われているのですね。

アンジェラ佐藤さん：大食いには2つの見せ方があります。代表的なのが「大食い選手権」のように勢いよく食べる「ガチ勢」。必死に食べる姿を観ている方々に「頑張れ！」と応援していただく。それが、私たちなりの食へのひとつの恩返しだと思っています。

昔は私もスピードを競うことに力を注いでいましたが、最近はスタイルが変わってきました。大食い界の仲間でいうと、ロシアン佐藤さん、もえのあずきちゃん、ますぶちさちよちゃん、三宅智子さんたちもそうなんですが、「楽しい、幸せ、おいしい」を大切にするように。こうしたタイプは、大食い世界では、「エンジョイ勢」って呼ばれています。

たとえば、目の前におにぎりがあるとします。すると、「作ってくれた人は朝5時くらいに起きて握ってくれたのかな」と想像するんです。「ありがとうございます」というお礼の気持ちを込めて、食べることを楽しむようになりました。

台湾で大好きなご飯を目の前に、幸せをかみしめる

── 感謝を忘れない気持ちは、誰もがもつべき大切なものだと思います。最近は台湾でも活躍の場を広げられていますね。

アンジェラ佐藤さん：はい。台湾の挨拶に「ご飯食べた？（食飽未？）」という意味も含んだ言葉がありますが、相手の健康を気遣うその温かさが大好きなんです。台湾の人々の食を大切にする考え方や感謝の深さは本当に学ぶことが多く、現地に行くといつも原点に立ち返れる気がします。

身体が健康で、今日もご飯が食べられる。その当たり前の行為に感謝することが、私にとって何よりの「おいしい」であり、究極のSDGsだと思っています。幼いころの「食べ物を無駄にしたくない」という思いを忘れず、自分にできることは何なのか、考え続けたいです。

「残しちゃダメ」という執念が今の彼女を作ったけれど、50歳になった今は、無理に詰め込むことより「作ってくれた人の顔」を思い浮かべる時間を大切にしている──それって、私たちが忘れかけているいちばん贅沢なスパイスかもしれません。毎日忙しくて、つい「ただの栄養補給」や「義務」みたいになっている今の食卓。あなたは最近、食事を終えて心から「あぁ、おいしかった！」って笑えたのはいつですか？

取材・文：高梨真紀 写真：アンジェラ佐藤