「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」第3作の開催が発表されました。

最新作『最後の放課後からの脱出』は、卒業式前日の高校を舞台にしたリアル脱出ゲームです。

シリーズ経験者はもちろん、初参加でも物語に入りやすい学園ドラマ型の公演として注目を集めています。

SCRAP「最後の放課後からの脱出」

開催期間（東京）：2026年5月21日（木）〜6月21日（日）会場：リアル脱出ゲーム渋谷店所要時間：約110分参加人数：1チーム最大4人形式：一斉スタートの屋内イベント

SCRAPは、謎解きを通した「物語体験」を提供する体験型イベント制作会社です。

「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」は、リアル脱出ゲームを作る高校生たちを軸に展開するシリーズ企画です。

今回の公演では、卒業を懸けた謎解きというテーマで、学園ストーリーと体験型ゲームが一体化した内容になっています。

卒業式前日を舞台にしたストーリー構成

舞台は光ヶ峰学園高校の卒業式前日で、差出人不明の手紙から物語が動き出します。

プレイヤーは同級生とともに体育館へ集められ、リアル脱出ゲーム部の2年生によって閉じ込められる設定です。

脱出条件は「すべての謎を解き明かすこと」で、学園青春劇とサスペンス要素が同時に進行します。

プレイ体験の基本情報

公演時間：約110分チーム人数：1〜4人プレイ環境：屋内スタート形式：一斉スタート

同級生と協力しながら解く進行型のため、会話を重ねて突破する体験が中心です。

シリーズで好評だったメンバーとの接点も継続し、物語への没入感を高める演出が用意されています。

チケット販売日と料金体系

FC団員先行販売：2026年2月28日（土）12:00〜3月6日（金）23:59一般販売：2026年3月7日（土）12:00〜前売（平日）一般：3,900円（税込）前売（土日祝＆ハイシーズン）一般：4,200円（税込）当日（平日）一般：4,200円（税込）当日（土日祝＆ハイシーズン）一般：4,500円（税込）

グループチケットは1〜4人で利用でき、4人参加時は1人あたり料金が抑えられる設計です。

22歳以下向けのU22団員割引や、再参加向けリピートチケットにも対応しています。

全国開催予定とシリーズの広がり

東京公演：2026年5月21日（木）〜6月21日（日）追加予定エリア：大阪・愛知シリーズ第1作開催時期：2024年8月シリーズ第2作開始時期：2025年7月

第1作、第2作は全国展開で高い人気を集め、完売回が続くシリーズとして定着しました。

第3作は卒業式という節目をテーマに据え、これまでの学園ストーリーをさらに前進させる内容です。

謎解きの達成感に加えて、クラスメイトと卒業を目指す物語体験を味わえる点が今作の魅力です。

友人同士で参加すると、推理の分担やひらめきの連鎖が生まれやすく、公演の面白さがより引き立ちます。

シリーズ最新作として、学園×謎解きの世界観をしっかり楽しめる一作です☆

【卒業前夜の学園で謎解きドラマが加速！

SCRAP「最後の放課後からの脱出 光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『最後の放課後からの脱出』はいつから開催されますか？

東京会場では2026年5月21日（木）から開催されます。

Q. チケットの一般販売はいつ始まりますか？

2026年3月7日（土）12:00から一般販売が開始されます。

Q. 1チーム何人まで参加できますか？

1チーム最大4人で参加できます。

