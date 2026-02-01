舞台空間をぐるりと使う「360°型」演出で、海底世界へ入り込むような新作ステージが中野で開幕します。

『ハナタバ、ササグ。』は同じ時間と世界を二つの視点で描き、観る順番で受け取り方が変わる構造が特徴です。

公演は2026年2月26日から3月2日まで、中野Studio twlで上演されます。

中野Studio twl「ハナタバ、ササグ。」

公演期間：2026年2月26日（木）〜2026年3月2日（月）会場：中野Studio twl（東京都中野区新井3-16-7 B1F）開場：開演30分前チケット料金：特典付き自由席6,000円／一般自由席4,000円（税込）

中野Studio twlは東京都中野区にある劇場で、客席との距離感を活かした舞台演出が組みやすい会場です。

本作は「海底×角度×360°」をテーマに、海底都市「リューブル」を舞台体験として立ち上げる企画です。

360°型演出で描く海底都市リューブル

劇場の縦横を使う演出によって、正面一点では拾えない動きや視線の流れまで作品体験に組み込まれています。

舞台を見下ろすのではなく空間に包まれる感覚が生まれ、海底世界の奥行きを体感しやすい構成です。

同じ場面でも座る位置で受け取る印象が微妙に変わるため、観劇後に感想を語り合う時間まで楽しみになります。

テンペスト編とアイウォール編の二視点構造

本作は「テンペスト編」と「アイウォール編」を同時期に上演し、どちらの編から観ても物語として完結する作りです。

一方を先に知ることで、もう一方の人物関係や台詞の意味が変化して見える点が大きな見どころになっています。

古典劇に着想を得ながら原作再演にはせず、視点そのものを演劇化した設計がこの作品の核です。

兄妹の旅を軸にした愛と献身のストーリー

物語は、兄の病を治すために人魚の兄妹が海底都市「リューブル」を探す旅へ出るところから始まります。

リューブルには病を治す花が咲くとされ、その花を守る「サンゴ」と呼ばれる種族の存在がドラマを動かしていきます。

小さな世界の中で関係性の角度を重ねることで、献身や祈りのかたちを静かに掘り下げる作品です。

日別スケジュールで選べる観劇プラン

2月26日（木）19:00：テンペスト編2月27日（金）13:30：アイウォール編2月27日（金）19:00：テンペスト編2月28日（土）13:00：テンペスト編2月28日（土）17:30：アイウォール編3月1日（日）13:00：アイウォール編3月1日（日）17:30：テンペスト編3月2日（月）19:00：アイウォール編

平日夜公演と土日2回公演が組まれているため、1編のみの観劇から2編見比べまで予定を立てやすい日程です。

視点違いの作品は間を空けずに観るほど発見が増えるので、連続日程で組むと物語の輪郭がより立体的になります。

同じ世界を別角度で体験する構成は、舞台ならではの「見る行為」そのものを楽しみたい人に相性の良い企画です。

世界観重視の演出と物語の仕掛けをどちらも味わいたいなら、2編セットで観ると満足度が上がります。

【角度で意味が揺らぐ海底叙事詩を体感！

フォーエスエンタテインメント「ハナタバ、ササグ。

テンペスト編＆アイウォール編」】の紹介でした。

