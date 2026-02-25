エブリライブ、電子書籍サービス「everybook」をリリース！初回はコミック中心に全59タイトル
エブリライブは、気軽に誰でも電子書籍が読めるサービス「everybook(エブリブック)」を2026年2月25日(水)にリリースした。
“あなたのよみたいがきっと見つかる”
「everybook(エブリブック)」は、電子書籍の新しいカタチを提案するサービス。2026年2月25日(水)のリリースではコミックを中心に配信。再販されていない作品や単行本化されていない作品を中心に配信される。
今後は、読者が参加できるコメント機能や、作品や著者に「応援の声」を届けられる応援チャット機能などがリリース予定。「everybook(エブリブック)」は、読書体験を参加型の新しい体験へと提案していくという。
○「everybook」サービス概要
初回のリリースでは、貴重なコミック作品を中心に全59タイトルをリリース。以降、毎月新しい作品リリースされる。
また、3月31日(火)までは一部の有料作品が“会員登録なしでも全巻無料で読める”キャンペーンも同時開催される。everyfriendsの登録方法は公式サイトにて。
