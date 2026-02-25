日本のプリント基板市場は、2025年の45億米ドルから2034年に61億米ドルへ拡大する見通しです！

予測期間の年平均成長率は3.52%で、電子産業の土台を支える領域として安定成長が続く予測です。

スマートフォン、車載電子、産業DXまで、幅広い需要の背景を数字で整理します。

IMARC Group「日本のプリント基板市場規模予測レポート」

公表日：2026年2月25日2025年市場規模：45億米ドル2034年市場予測：61億米ドル予測期間：2026年〜2034年年平均成長率（CAGR）：3.52%

IMARC Groupは、市場調査と経営コンサルティングを展開するグローバル企業です。

同レポートは、日本のプリント基板市場を対象に、規模推移と成長要因をまとめた分析資料です。

公式情報でも2025年45億米ドルから2034年61億米ドルへの成長が示されており、国内電子産業の裾野を測る指標として注目されています。

市場規模と成長ペースの全体像

市場規模（2025年）：45億米ドル市場規模（2034年予測）：61億米ドル成長率：CAGR 3.52%

3.52%という成長率は、景気の波を受けながらも中長期で需要が積み上がる分野であることを示す水準です。

PCBは最終製品として目立ちにくい一方で、電子機器の性能と信頼性を左右する中核部材です。

市場の拡大は、完成品市場の拡大だけでなく高密度実装への移行が同時進行しているサインでもあります。

民生機器と車載電子が引っ張る需要構造

主要需要分野：スマートフォン・ウェアラブル・スマートホーム車載関連需要：電気自動車・先進運転支援システム

民生機器では小型化と高性能化が同時に進み、軽量で高密度な回路基板への要求が年々高まっています。

車載分野では制御ユニットの電子化が進み、振動や温度変化に強い高信頼PCBの比重が上昇中。

この2領域が並走することで、量産と高仕様を両立できる製造体制の価値がさらに高まります。

産業DXと通信インフラ拡大の追い風

導入拡大分野：ロボット工学・AI・IoT関連インフラ：通信ネットワーク・データセンター

製造現場の自動化では、機器同士を正確につなぐ電子接続品質が稼働率に直結します。

そのため、産業向け機器に使われるPCBでは耐久性と信号品質の両立が重要テーマです。

通信設備やサーバー領域でも高性能基板の需要が継続しており、デジタルトランスフォーメーションを支える基盤需要が拡大中。

セグメント構成と企業動向の注目点

タイプ区分：片側・両面・多層・HDI基材区分：リジッド・フレキシブル・リジッドフレックス2024年11月：カーライルがキョウデンを買収キョウデン従業員規模：約2,100人（アジア太平洋）2024年2月：TSMCが熊本でJASMを開設

用途別には産業用電子、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、自動車、IT・通信、家電と幅広く、景気変動を分散しやすい市場構成です。

キョウデン買収のニュースは、小ロット多品種や高多層領域への投資意欲を示す動きとして読み取れます。

熊本のJASM開設は、半導体と基板を含む国内サプライチェーン連携を強める材料であり、今後の国内需要にも影響を与えるトピックです。

プリント基板は完成品の裏側にある存在ですが、実際は性能・耐久・省スペース化を支える技術基盤です。

市場規模の伸び、用途の広がり、企業投資の流れを合わせて見ると、日本のPCB市場が次の電子産業成長を支える土台であることが見えてきます！

【次世代デバイス需要を先読みする市場分析！

IMARC Group「日本のプリント基板市場規模予測レポート」】の紹介でした。

よくある質問

Q. IMARC Group 日本のプリント基板市場規模予測レポートの開催期間はいつですか？

予測期間は2026年〜2034年です。

Q. IMARC Group 日本のプリント基板市場規模予測レポートの最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. IMARC Group 日本のプリント基板市場規模予測レポートの詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

