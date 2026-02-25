今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第103回（2026年2月25日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

呪われた女、登場

奇妙な女性（芋生悠）に出会ったトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が話しかける。

言い伝えを「あのよかったらちょんぼし、教えてもらえんでしょうか」。

「ちょんぼし？」と女性は言葉の意味がわからない。

そこへ茂吉（緒方晋）という薪を背負った人物が来て、フミに「おイセから引き離したほうがよか、呪われる」と忠告。

女性はイセ。彼女は呪われた女だというのだ。

「ちょっと茂吉さん 人の噂（うわさ）は稲を枯らしますよ」

「枯れた稲でも赤子は育つたい」

どういう会話……。

でもトキは「おもしろい」と目を輝かせている。

トキのこういう興奮した顔、久しぶり。清光院で、おばけが出るとワクワクしているときに戻ったようである。

怪談好きな女性が、怪談好きな西洋人と出会って、結婚する話だったはずの『ばけばけ』がこのところ、怪談が全然出てこなくなっていた。ここへ来て、久方ぶりに怪談話になりそうな気配が立ち込めてきた。

主題歌明け。いつもの不穏な曲。場所は学校。

新聞によれば学校がなくなるのは決まってしまいそう。ヘブンの同僚のロバート（ジョー・トレメイン）は、東京の学校で雇ってもらうことになったから、「君の仕事もあるか聞いてあげようか」と持ちかけるが、「いいよ。私は物書きでいく」とヘブンは覚悟を決めている。

書けるのか。とロバートが聞く。

今は……けど学校がなくなったら書けるのか？ 不安。

忙しいから書けないわけじゃない。ほかにも書けない理由がある。肝心の題材が見つからないのだ。ヘブンの心を突き動かす題材が。

