ロサンゼルス・レイカーズ vs オーランド・マジック

日付：2026年2月25日（水）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 109 - 110 オーランド・マジック

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オーランド・マジックがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし33-25で終了する。

第2クォーターはオーランド・マジックが試合を有利に運び56-53で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにオーランド・マジックがリードし80-79で終了する。

第4クォーターはオーランド・マジックが逆転し109-110で終了する。

試合はオーランド・マジックの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は26:20出場、10得点、0アシスト、0リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-25 15:25:06 更新