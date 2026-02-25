【NBA試合速報】2026年2月25日（水） ロサンゼルス・レイカーズ vs オーランド・マジック
ロサンゼルス・レイカーズ vs オーランド・マジック
日付：2026年2月25日（水）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 109 - 110 オーランド・マジック
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オーランド・マジックがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし33-25で終了する。
第2クォーターはオーランド・マジックが試合を有利に運び56-53で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにオーランド・マジックがリードし80-79で終了する。
第4クォーターはオーランド・マジックが逆転し109-110で終了する。
試合はオーランド・マジックの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は26:20出場、10得点、0アシスト、0リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-25 15:25:06 更新