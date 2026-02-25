½é¶¦±é¤Ç¡È¤¤¤Þ¡É¤ò¹¹¿·¡ªQoo10¥á¥¬³ä¡ÖÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡ßÀ¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó½é¶¦±é ¿·CM¡Ö¤¤¤Þ¤À¡¢¥á¥¬³ä¡×ÊÓ¡×
Qoo10¤Î¿·CM¡Ö¤¤¤Þ¤À¡¢¥á¥¬³ä¡×ÊÓ¤¬¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤ÈÀ¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¤¬½é¶¦±é¤·¡¢¡È¤¤¤ÞÍß¤·¤¤¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÉÁ¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¬³äËÜÈÖ¤Ï2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢½ÕÁ°¤ÎÇã¤¤Â¤·¼ûÍ×¤Ë½Å¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡ª
Qoo10¡Ö¤¤¤Þ¤À¡¢¥á¥¬³ä¡×ÊÓ
YouTubeÀè¹Ô¸ø³«¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËTV-CMÊü±Ç³«»Ï¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥¬³ä³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¡Á3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë³ä°úÆâÍÆ¡§ºÇÂç20¡óOFF¡ÊºÇÂç1Ëü±ß°ú¤¡Ë
Qoo10¤Ï¡¢eBay Japan¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¥á¥¬³ä¡×¤Ï2019Ç¯¤òµ¯ÅÀ¤ËÇ¯4²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÄêÈÖ²½¤·¤¿µ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
º£²ó¤Î¿·CM¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾¦ÉÊ¤äQoo10 ONLY¾¦ÉÊ¤ò¡È¤¤¤Þ¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ä¤Ê¤°¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯»£±Æ¤Çºî¤ë¶áÌ¤Íè¥â¡¼¥ë¶õ´Ö
CM¼Ü¡§15ÉÃ¡¿30ÉÃ½Ð±é¼Ô¿ô¡§2Ì¾Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
»£±Æ¤ÏÁ´ÌÌ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯´Ä¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Í¥ª¥ó´ÇÈÄ¤¬ÊÂ¤ÖEC¥â¡¼¥ë¶õ´Ö¤ò¸å¹©Äø¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬²èÌÌ¾å¤ÇÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢°ÆÆâ¿Í¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ÂåÉ½¤ÎÌò³äº¹¤âÅÁ¤ï¤ëÀß·×¡£
¥»¥ê¥Õ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÈÊâ¹Ô¥«¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Î¹âÍÈ¤òÃ»¼Ü¤Ë°µ½Ì¤·¤¿±é½Ð¤¬Ì¥ÎÏ¡ª
½é¶¦±é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸«¤¨¤¿¡È¤¤¤Þ¡É¤Î¥ê¥¢¥ë
Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤óÀ¸Ç¯·îÆü¡§1995Ç¯2·î10ÆüÀ¶¸¶²ÌÌí¤µ¤óÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡§2015Ç¯À¶¸¶²ÌÌí¤µ¤óÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡§2021Ç¯ÅÙÁ°´ü
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼»ëÄ°¤äÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ö¡¼¥à¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Â´¶¤Î¤¢¤ëÏÃÂê¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤Êª¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¡¢Ç¨¤ì¤¿¤Þ¤Þ¾è¤ì¤ëÂÎ½Å·×¤äËèÅßµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤¿¤Ä¤¬µó¤¬¤ê¡¢¼ÂÍÑÉÊ¤Èµ¤Ê¬Çã¤¤¤ÎÎ¾¼´¤¬ÌÀ³Î¡£
¥á¥¬³äCM¤Î¡ÈÅù¿ÈÂçÀ¤Âå¡É¤È¤¤¤¦¼´¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÊä¶¯¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥á¥¬³ä¤Ç²¡¤µ¤¨¤¿¤¤³ä°úÀß·×¤ÈÃíÌÜ¥«¥Æ¥´¥ê
¥á¥¬³ä³«ºÅ²ó¿ô¡§Ç¯4²ó¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ÆÃ½¸³«»Ï¡§2025Ç¯8·î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¼è°·¥¸¥ã¥ó¥ë¡§6¥¸¥ã¥ó¥ëÌÚ¡¦¶â¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡§48»þ´Ö¸ÂÄê
º£²ó¤Î¥á¥¬³ä¤ÏºÇÂç20¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Qoo10 ONLY¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¼ÂÌ³Åª¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ÆÃ½¸¤Ï·ò¹¯°ûÎÁ¤äÈþÍÆ¥µ¥×¥ê¤Ê¤É6¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼´¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½µ¼¡¤ÇÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤Ãª¹½À®¡£
ÌÚÍË¹¹¿·¤«¤é¶âÍË¤Î48»þ´Ö¥»¡¼¥ë¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÄêÈÖÉÊ¤ÎÊä½¼¤È¿·ºî»î¤·Çã¤¤¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¡£
CM¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÂºÝ¤Î³ä°úÆ³Àþ¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£²ó´ë²è¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Qoo10¡Ö¤¤¤Þ¤À¡¢¥á¥¬³ä¡×ÊÓ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
YouTube¤Ç2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢TV-CM¤Ï2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñÊü±Ç¤Ç¤¹¡£
Q. º£²ó¤Î¥á¥¬³ä¤Ï¤¤¤Ä³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤«¤é3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£
Q. ¥á¥¬³ä¤Î³ä°ú¾å¸Â¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÇºÇÂç20¡óOFF¡¢ÃÍ°ú¤¾å¸Â¤ÏºÇÂç1Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ÆÃ½¸¤Ï¤É¤ó¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¤«¡©
2025Ç¯8·î³«»Ï¤Ç6¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ÌÚÍË¹¹¿·¤ÈÌÚ¡¦¶â48»þ´Ö¥»¡¼¥ë¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
