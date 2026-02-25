¥«¥é¥Ð¥Õ¤ËÏ¢¾¡¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥×¥ì¥ß¥¢6¥Á¡¼¥àÌÜ¤ÎCL¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¡ª
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò6¡Ý1¤Î°µ¾¡¤Ç¾þ¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡¢Ï¢¾¡¤Ç¤ÎÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤«¤éÆ°¤¯¡£4Ê¬¡¢FK¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Î¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ª¥¹¥é¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥È¥Ê¡¼¥ê¤¬½³¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÄ¾¸å¤Î6Ê¬¤Ë¤âÁê¼ê¿ØÆâº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆñ¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¾ö¤ß¤«¤±¤ë2¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2Àï¹ç·×8¡Ý1¤È´°Á´¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤ë¤Ù¤¯¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿Áê¼ê¤Î¹¶·â¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢GK¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë¤Î¹¥¼é¤Ê¤É¤ÇÎ¿¤°¡£
¡¡Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏºÆ¤Ó²¡¤·¹þ¤à·Á¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ä¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó¤ËÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¤âÁ°È¾Æ±ÍÍ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï50Ê¬¡¢¥Û¥Ë¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë¤¬ÇØ¸å¤ØÎ®¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥«¥ß¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¤¬DF¥Ü¥È¥Þ¥ó¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥«¥é¥Ð¥Õ¤¬°ìÌðÊó¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î52Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥¡¼¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢¡¼¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÀè¤Û¤É¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¥Ü¥È¥Þ¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÅÀº¹¤òÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬3ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£57Ê¬¤Ë¤Ï¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç¥«¥é¥Ð¥Õ¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥ä¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Õ¥¡¥ë¥°¥ê¥¨¥Õ¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥²¡¼¥à¥Æ¥ó¥Ý¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£´öÅÙ¤«¤Î·èÄêµ¡¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÎäÀÅ¤Ë»þ·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£»î¹çºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï18ºÐDF¥ì¥ª¡¦¥·¥ã¥Ï¡¼¤òCL¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó²¦¼Ô¤ò°ì½³¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª6¥Á¡¼¥àÌÜ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¡3¡Ý2¡Ê2»î¹ç¹ç·×¡§9¡Ý3¡Ë¡¡¥«¥é¥Ð¥Õ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡5Ê¬¡¡¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
2¡Ý0¡¡6Ê¬¡¡¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
2¡Ý1¡¡50Ê¬¡¡¥«¥ß¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¡Ê¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ë
3¡Ý1¡¡52Ê¬¡¡¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
3¡Ý2¡¡57Ê¬¡¡¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Õ¥¡¥ë¥°¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ë
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò6¡Ý1¤Î°µ¾¡¤Ç¾þ¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡¢Ï¢¾¡¤Ç¤ÎÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤«¤éÆ°¤¯¡£4Ê¬¡¢FK¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Î¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ª¥¹¥é¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥È¥Ê¡¼¥ê¤¬½³¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¾ö¤ß¤«¤±¤ë2¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2Àï¹ç·×8¡Ý1¤È´°Á´¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤ë¤Ù¤¯¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿Áê¼ê¤Î¹¶·â¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢GK¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë¤Î¹¥¼é¤Ê¤É¤ÇÎ¿¤°¡£
¡¡Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏºÆ¤Ó²¡¤·¹þ¤à·Á¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ä¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó¤ËÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¤âÁ°È¾Æ±ÍÍ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï50Ê¬¡¢¥Û¥Ë¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë¤¬ÇØ¸å¤ØÎ®¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥«¥ß¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¤¬DF¥Ü¥È¥Þ¥ó¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥«¥é¥Ð¥Õ¤¬°ìÌðÊó¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î52Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥¡¼¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢¡¼¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÀè¤Û¤É¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¥Ü¥È¥Þ¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÅÀº¹¤òÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬3ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£57Ê¬¤Ë¤Ï¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç¥«¥é¥Ð¥Õ¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥ä¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Õ¥¡¥ë¥°¥ê¥¨¥Õ¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥²¡¼¥à¥Æ¥ó¥Ý¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£´öÅÙ¤«¤Î·èÄêµ¡¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÎäÀÅ¤Ë»þ·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£»î¹çºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï18ºÐDF¥ì¥ª¡¦¥·¥ã¥Ï¡¼¤òCL¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó²¦¼Ô¤ò°ì½³¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª6¥Á¡¼¥àÌÜ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¡3¡Ý2¡Ê2»î¹ç¹ç·×¡§9¡Ý3¡Ë¡¡¥«¥é¥Ð¥Õ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡5Ê¬¡¡¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
2¡Ý0¡¡6Ê¬¡¡¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
2¡Ý1¡¡50Ê¬¡¡¥«¥ß¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¡Ê¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ë
3¡Ý1¡¡52Ê¬¡¡¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
3¡Ý2¡¡57Ê¬¡¡¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Õ¥¡¥ë¥°¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ë