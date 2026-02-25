歌手のアンジェラ・アキが24日までに、自身のインスタグラムを更新。人間関係で大きな変化があり、カウンセリングに通っていることを明かした。



2014年にアメリカの大学に留学するため日本での音楽活動を無期限休止していたアンジェラは、24年に約10年ぶりに活動再開。11日に、約14年ぶりとなるニューアルバム「SHADOW WORK」をリリース。また16日にはTBS系「CDTVライブ！ライブ！」で、約12年ぶりにテレビに生出演。「手紙～拝啓 十五の君へ～」を披露し、話題になったばかり。活動休止前には6年連続6回のNHK紅白歌合戦に出場した実績を持つが、「テレビに出るのが、生出演とか、12、3年ぶりとか、ヤバイ感じの年数なので、感覚を全然忘れてます」と番組で語っていた。



そんなアンジェラは「ここ数年、人間関係でいくつか大きな変化がありました。言葉にできなかったバランスの乱れに気づき始めた頃には静かな妥協を繰り返していました。妥協し続けた理由はどこにあるのかなと今もカウンセリングに通いながら探っている最中です」と自身の状態を吐露。「真のつながりとは表面的な調和ではなく、自分の内側にある影も光も隠さずに差し出し合い、お互いが本当に『見られている』『尊重されている』と感じられるときにこそ育まれるものかもしれませんね」とつづった。



また23年来の親友に会ったことで「無意識のまま飲み込んできた期待や恐れを見つめ直し、自分の本音に耳を傾け、その声に責任を持つことで、関係性は依存や我慢の場から、互いの成長を支え合う神聖な空間に変わっていくんだろうな」とさらに自身と向き合うきっかけになったとした。



フォロワーも「約20年前に中学不登校になって死の狭間にいたとき、テレビで歌う貴女に出会い救われました」「胸にささり動かされました」「1人の心地良さ、独りの不安と寂しさ。それ以上に2人で居るのに不安で寂しい時が1番に辛いように思えます」とアンジェラの言葉に突き動かされていた。



（よろず～ニュース編集部）