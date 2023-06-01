ËÌµþ¤Î½ÕÀáÉÀ²ñ¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡ÅÁÅý·ÝÇ½¤«¤éAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Þ¤Ç
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ2·î25Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Ç¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë´ü´Ö¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÉÀ²ñ¡Ê¤Ó¤ç¤¦¤¨¡á±ïÆü¡Ë¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤äÏ·ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´ë²è¤âÅÐ¾ì¡£ËÌµþ¤ÎÉÀ²ñ¤Ï¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤È¸½ÂåÅªÁÏ°Õ¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¼ã¼Ô¤¬»²²Ã¼Ô¤äºî¤ê¼ê¡¢È¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µìÎñ¤Î¸µÆü¤ËÅö¤¿¤ë17Æü¡¢ÃÏÃÅ¸ø±à¤Ç¤Ï¡ÖÂè38²óÃÏÃÅ½ÕÀáÊ¸²½ÉÀ²ñ¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£±àÆâ¤Ë¤ÏÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤äÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î¼ê¹©·ÝÉÊ¡¢Î®¹Ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ê¸²½¾¦ÉÊ¡¢³ÆÃÏ¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë·Ú¿©¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£Êý·Á¤Îº×ÃÅ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ÄÄë¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÃÏ¤Î¿À¤ò¤Þ¤Ä¤ëµ·¼°¤¬¸Å¼°¤Ë½¾¤¤ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÏÃæ¹ñÅÁÅý¤ÎÎé³ÚÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£Ê¸²½´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÅÁÅýÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î°Íþ¾³¤Î¾³Ò´¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ç¤ó¡ËÉÀ²ñ¤Ï¡¢½ñ²è¤ÈËÏ¤ÎÊ¸²½¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£Ï·ÊÞ½ñÅ¹¡ÖÃæ¹ñ½ñÅ¹¡×¤Ç¤Ï¸ÅÀÒ¤äÈêÄ¡¡ÊÀÐ¹ï¤ÎÊ¸»ú¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿ÂóËÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ºý»Ò¡Ë¡¢²è½¸¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬Â¤ò»ß¤á¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£½ñ²è¹üÆ¡¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö±ÉÊõºØ¡Ê¤¨¤¤¤Û¤¦¤µ¤¤¡Ë¡×¤Ç¤Ï¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÌÚÈÇ¿å°õ¤ÎÂÎ¸³¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢»ÔÌ±¤¬Ê¡»ú¤ä´³»Ù¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Ê¤É¤Î¿Þ°Æ¤ò¼«¤éºþ¤ê¡¢ÅÁÅýµ»Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µìÎñÀµ·î3Æü¤ËÅö¤¿¤ë19Æü¤Ë¤Ï¡¢³¤Íä¶è¤Î¸Þ棵¾¾ËüÃ£¹¾ì¤Ç¡Ö³¤Íä¿·½Õ²Êµ»ÉÀ²ñ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£70¼ÒÍ¾¤ê¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢150ÅÀ°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤òÍÑ°Õ¡£Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Î½ÕÀá¤ÎÇ¯±Û¤·ÈÖÁÈ¡Ö½ÕÀáÎþ´¿ÈÕ²ñ¡Ê½ÕÈÕ¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¹ñºÝÅª¤ÊÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÀ®²Ì¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¡Ê¿ÈÂÎÀAI¡Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Íè¾ì¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢Ì±Â¯Ê¸²½¤ò²òÀâ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃæ¹ñ»¨µ»¤ä±Æ³¨¼Çµï¡ÖÈé±Æµº¡Ê¥Ô¡¼¥¤¥ó¥·¡¼¡Ë¡×¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î·à¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ëºÅ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤Íä¶è²Ê³Øµ»½Ñ¶¨²ñ¤Îî¹Êö¡Ê¤¤å¤¦¡¦¤Û¤¦¡ËÉû¼çÀÊ¤Ï¡¢³¤Íä¤ÏAIµ»½Ñ¤È¿Íºà»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¿È¶á¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¾ïÇî¿¼¡Ë