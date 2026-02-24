ロス五輪出場を目指す3x3女子日本代表が強化合宿を開催…野口さくらや宮下希保ら15名招集

2月24日、日本バスケットボール協会は、3×3女子日本代表チームが3月1日から4日まで行う第1次強化合宿に参加する



メンバー15名を発表した。

今回の合宿は、4月1日にシンガポールで開幕する「FIBA 3×3アジアカップ2026」へ向かう3×3女子日本代表に加え、今秋に愛知県名古屋市で開催される「アジア競技大会」や「3×3ユース・ネーションズリーグ」への出場資格がある3×3女子U23／U21日本代表の各候補選手を招集する合同合宿となる。

メンバーには、「FIBA 3×3 ワールドカップ2025」に出場した桂葵（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）や宮下希保（富士通レッドウェーブ）らに加え、5人制の日本代表選出の実績を持つ野口さくら（アイシンウィングス）などの15名が名を連ねた。今季あの合宿には、同日24日から実施されている「3×3ディベロップメントキャンプ2026」に参加中の選手から追加招集される可能性もあるという。3x3女子日本代表につながる選手の発掘と育成を目的としたこの合宿には門脇瑚羽（東京医療保健大学）や八木悠香（ENEOS）、堀内桜花（シャンソン化粧品 シャンソンVマジック）などの若手選手が参加している。

3x3では、オリンピック出場までの道のりが5人制とは異なり、2年間でさまざまな国際大会に参戦しながらポイントを獲得し、2027年12月1日時点でのFIBAランキング上位チームにオリンピックや世界予選への出場権が与えられる。その第一歩となる今回の合宿も「ロサンゼルス2028オリンピック」出場へ向かう過程のひとつとなる。

強化合宿に参加するメンバーは以下の通り。

■2026年 3×3バスケットボール女子日本代表 強化合宿 参加メンバー



田中平和（181センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



高橋芙由子（163センチ／31歳／三菱電機コアラーズ／FLOWLISH GUNMA）



花島百香（178センチ／22歳／ENEOSサンフラワーズ）



伊波美空（167センチ／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



鶴見彩（165センチ／33歳／MAURICE LACROIX）



西ファトゥマ七南（175センチ／22歳／早稲田大学／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



桂葵（182センチ／33歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ／ZOOS）



宮下希保（178センチ／27歳／富士通レッドウェーブ）



高橋未来（169センチ／24歳／アイシンウィングス）



森美麗（180センチ／21歳／東京羽田ヴィッキーズ）



上野心音（177センチ／21歳／筑波大学）



田平真弥（173センチ／21歳／立教大学）



近藤京（171センチ／22歳／アイシンウィングス）



野口さくら（182センチ／25歳／アイシンウィングス）



横山智那美（173センチ／21歳／トヨタ自動車アンテロープス）

