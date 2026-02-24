赤坂サウナ火災で問われた「“作動しない”非常ボタン」動かない時に確認すべき3つ
2025年12月に東京・赤坂で発生した、個室サウナでの火災死亡事故。その事故原因をめぐっては、サウナ室が中から押して開けられない個室そのものの欠陥に加え、非常ボタンを押しても電源がOFFとなっていたため作動しなかったことが指摘されている。もしもの時の命綱である非常ボタンや安全装置が、その「もしも」が来てしまった時に正常に動かなかったなら、我々はどうすれば良いのだろうか……まさに悪夢のような状況である。
これを踏まえて、サウナに限らず身近にある非常ボタンや安全装置についての豆知識、建物オーナーの立場で設置時に気をつけるべきポイントなどを、石川県金沢市で業務用機械の製造や施設施工の事業を展開しているステンレス株式会社の代表取締役・福田祐一氏に話を伺った。火災や地震について安心のためには欠かせないが「設置されていれば安心」というわけでもない非常ボタンや安全装置について、意識啓発の機会となれば幸いである。
◆「火事だ！」の時は落ち着いて「横」→「下」を見るべし
サウナに限らず飲食・小売・サービスなどの店舗において、通常は非常ボタンや誘導灯といった安全装置が何かしら設置されているものである。設置していなければ消防の許可が取れないので当然だが、設置していたにもかかわらず、使える状態ではなかったという赤坂の個室サウナ店のケースは、やはり理解しがたい点が拭えない。
「多数の飲食店が入るテナントビルなどは、自分のお店だけちゃんと防火対策をしていても、他店からの出火に巻き込まれる場合もある。それでテナントやお客様が被害を受けるのを防ぐために、当社では建物テナントに対して非常装置の設置と管理を徹底するようお願いしています」
例えば商業施設などの滞在中に火災が発生したら、ギリギリの冷静さは保ちつつも、一刻も早い避難が求められる。その時に私たちは、まず室内のどこに目線を合わせるべきかを、福田氏に質問した。
「誘導灯などの設置場所は、基本的に『見える位置』です。これはテナントビルでも飲食店でも、そんなに変わりません。あまり下の方に付けると棚であったり、通路上のものに遮られて見えなくなる場合もありますし、わざわざ見つけにくくする意味もない物ですので、非常時はあまり視線を上下させずに横方向を見てください」
ただし、誘導灯とは別の非常灯を下部に設置するケースも少なくない。これは火災の煙が上方向に漂っていくなか、逆に床面近くを照らせば煙を避けて非常経路を示しやすいためだ。これを踏まえて、火災の発生時はまず落ち着いて目線と同じ高さの誘導灯や非常ボタンを探し、続いて足元近くに経路用の非常灯がないか探ると良いだろう。
なお、もしも非常ボタンが故障などで動作しないケースに自分自身が当たってしまったら、その時はボタンにこだわらず速やかに場を離れるべきだと、福田氏は語った。一瞬の判断ミスやためらいが命取りである。
◆安全装置は普段からのメンテ＆周知が肝心
繰り返しになるが、商業施設の火災で非常ボタンを押しても動作しないというのは、本来ならば絶対あってはいけないワーストケースである。これが仮に発生するとしたら、赤坂サウナ火災のように意図的に電源が切られている以外で、どのような原因が想定されるだろうか。
「まずは定期的な設備検査や、使用方法への周知を怠っている場合ですね。通常は月1回程度の確認やメンテナンスを行うことを当社では推奨していますし、非常ボタンの使い方や非常時対応を学べるオーナー向け研修も行なっています。そうした取り組みをせずに安全装置を放ったらかしにしていると、電池切れや設備故障、もしくはオーナー側の手違いなどで、大事な時に動かない可能性が出てくる」
