◆「一生懸命」なのに評価されない子が共通して落としている…採点官を納得させる“氷山の下”の正体

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

論理的な伝え方の極意

小論文や面接、あるいは志望理由書の作成において、「一生懸命伝えているのに、なぜか説得力がない」「話が散らばって聞こえる」と悩むことはありませんか？ 実は、相手に「なるほど！」と思わせる説明には、明確な「型」が存在します。

それが、世界的なコンサルティング会社であるマッキンゼーでも重視されている「ピラミッド構造」です。今回は、受験生が身につけるべき「論理的な伝え方の極意」について、わかりやすい例を交えて解説します。

➊マッキンゼー流「ピラミッド構造」とは？

「論理的に話す」と言われても、具体的にどうすればいいのか戸惑う人は多いでしょう。そこで役立つのが、思考を「ピラミッドの形」に整理する方法です。

本当にわかりやすい説明に求められる土台が、「ピラミッド構造」です。僕が在籍していたマッキンゼーでも、プレゼンをするときなどは、このピラミッド構造を重視していました。では、「ピラミッド構造」とは、いったいなんなのか。そのことを説明しましょう。

この構造は、以下の3つの層で成り立っています。

●頂上：結論（主張）「要するに何が言いたいのか」というメッセージの核。

●中段：理由（根拠）「なぜなら〜だからだ」と、頂上の結論を支える柱。

●下段：事実（証拠）「具体的には〜だ」と、理由を客観的に証明するデータや実体験。

多くの受験生は「結論」と「理由」までは考えます。しかし、その下の「事実（証拠）」が抜けているか、あるいは「理由」と「事実」がごちゃ混ぜになっているため、説得力が弱くなってしまうのです。この3段構造を意識することで、話の「骨組み」が強固になり、誰が聞いても納得できる説明になります。

