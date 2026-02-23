°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏŽ¢¤ª»Ô¤ÎÊýŽ£¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ä¿®Ä¹Ë´¤¸åŽ¤¿¥ÅÄ²È¤Î·ì¶Ú¤ò¹Ä¼¼¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿Ž¢¤ª»Ô¤ÎÌ¼¤Î¼¹Ç°Ž£
¢£¿®Ä¹¤ÎÉã¤Ï12ÃË13½÷¤Î»Ò¤À¤¯¤µ¤ó
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÈËå¡¦¤ª»Ô¤ÎÊý¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²³¶¹´Ö¤Î¹çÀïÅö»þ¡¢¤ª»Ô¤ÎÊý¤ÏËþ13ºÐ¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ê²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¿®Ä¹¤Î·»Äï¡¦»ÐËå¤Ï²¿¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿®Ä¹¤Î·»Äï¡¦»ÐËå¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Æ12ÃË13½÷¤Î·×25¿Í·»Äï¤é¤·¤¤¡£¿®Ä¹¼«¿È¤â»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¡¦¿¥ÅÄ¿®½¨¤â¤½¤ì¤ËÎô¤é¤º»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¿¥ÅÄ¸¦µæ¤ÎÃ«¸ý¹î¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ÐÀ¸½ç¤â¹«´ÖÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë½çÈÖ¤Ç¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¼ÆÍµÇ·ÊÔ¡Ø¿¥ÅÄ»á°ìÌç¡ÙÃ«¸ý¹î¹¡Ö¿®Ä¹¤Î·»Äï¤ÈÂ©»Ò¤Î½ÐÀ¸½ç¡×¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈÑ»¨¤µ¤ò½ü¤¯¤¿¤á¡¢¡Ø´²À¯½Å½¤½ô²ÈÉè¡Ù¤Î½ÐÀ¸½ç¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âç²Ï¤Ë¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ö¿®Ä¹¤ÎÄ¹·»¡×
¿®½¨¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¥ÅÄ¡ÊÄÅÅÄ¡Ë»°Ïº¸ÞÏº¿®¹(¤Î¤Ö¤Ò¤í)¤Ï¡¢Å·Ê¸9¡Ê1540¡ËÇ¯6·î¤Ë¿®½¨¤¬»°²Ï°Â¾ë¾ë¡Ê°Â¾ë»Ô¡Ë¤ò¹¶¤áÍî¤È¤¹¤È¿®¹¤¬¤½¤Î¾ëÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¾®Æ¦ºä¤Î¹çÀï¤Ç¤ÏÀèË¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤Îµ»ö¤¬¡Ø»°²ÏÊª¸ì¡Ù¤Ë¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿®½¨¤«¤é¤«¤Ê¤êÌÜ¤ò·ü¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Å·Ê¸18¡Ê1549¡ËÇ¯11·î¤Ëº£Àî·³¤¬Âç·³¤Ç°Â¾ë¾ë¤ò°Ï¤ß¡¢¿®¹¤¬ÊáÎº¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÞÍÇ¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
°Â¾ë¾ë¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¸å¤ÎÆ°¸þ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¡£¹°¼£2¡Ê1556¡ËÇ¯º¢¡¢ºØÆ£µÁÎ¶¡Ê¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤ÏDAIGO¡Ë¤¬¿®¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ËËÅÈÀ¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿¤¬¡¢Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Ä¹¤Î¾åÍì¸å¤Ï°ìÉô¾¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¡£¸µµµ4¡Ê1573¡ËÇ¯4·î¡¢¿®Ä¹¤¬µÁ¾¼¤ÈÏÂµÄ¤ò·ë¤ó¤ÀºÝ¡¢¤½¤ÎÌ¾Âå¤È¤·¤ÆÉë¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿®Ä¹¤Î·»¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ÏÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÍâÅ·Àµ2¡Ê1574¡ËÇ¯7·î¤Ë°ËÀªÄ¹Åç¤Î°ì¸þ°ìÙä¹¶¤á¤ÇÀèË¯¤òÌ³¤á¡¢Æ¤¤Á»à¤Ë¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿®¹¤ÎÌ¼¤¬¿®Ä¹¤ÎÍÜ½÷¤È¤·¤ÆÃ°±©Ä¹½¨¡ÊÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡Ë¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¿®Ä¹¤¬Æ±ÊìÄï¤ò»¦¤·¤¿¿¿Áê¤Ï¡Ä
¿®½¨¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ´ª½½Ïº¿®¾¡¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤ÎÊì¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÈÆ±¤¸ÅÚÅÄ(¤É¤¿)¸æÁ°¡Ê¿®Ä¹¤ÎÊì¡Ë¡£
Éã¡¦¿®½¨¤ÏÆá¸ÅÌî(¤Ê¤´¤ä)¾ë¤«¤é¸ÅÅÏ¾ë¡¦ËöÀ¹¾ë¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ëºÝ¡¢¿®Ä¹¤òÆá¸ÅÌî¾ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»Ò½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Å·Ê¸21¡Ê1552¡ËÇ¯3·î¤Ë¿®½¨¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¡¢ËöÀ¹¾ë¤Î¼ç¤Ï¿®¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿®½¨¤Î»à¸å¡¢¿®Ä¹Éí¤¤ÎÉ®Æ¬²ÈÏ·¡¦ÎÓ½¨Äç¡Ê¿ÛË¬ÂÀÏ¯¡Ë¤¬¿®Ä¹¤«¤éÎ¥È¿¤·¡¢¿®¾¡¤ä¼ÆÅÄ¾¡²È¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤éËöÀ¹¾ëÉí¤¤ÎÉð»Î¤òÃç´Ö¤Ë°ú¤Æþ¤ì¡¢¿®Ä¹¡¦¿®¾¡·»Äï¤òÉÔÏÂ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÎÓ¡¦¼ÆÅÄ¤é¤¬Ï¢¹ç¤·¤Æ¿®Ä¹¤È°ðÀ¸(¤¤¤Î¤¦)¤Ç¹çÀï¤ËµÚ¤ÓÇÔÂà¡¢ê¯µï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬¿®Ä¹Êý¤Ë¿®¾¡¤ÎËÅÈÀ(¤à¤Û¤ó)¤ò¹ð¤²¸ý¡£±ÊÏ½¸µ¡Ê1558¡ËÇ¯11·î¤Ë¿®Ä¹¤Ï²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¿®¾¡¤òÀ¶¿Ü¾ë¤Ë¾·¤Æþ¤ì¡¢°Å»¦¤·¤¿¡£
¢£Äï¤¿¤Á¤ÏÆ¤¤Á»à¤Ë¡¢¼«³²¡¢µÞ»à
¿®½¨¤Î¸ÞÃË¡¦¿¥ÅÄ¶åÏº¿®¼£(¤Î¤Ö¤Ï¤ë)¤Ï¸µµµ¸µ¡Ê1570¡ËÇ¯9·î¤Ë¿¹²ÄÀ®¡Ê¿å¶¶¸¦Æó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¶á¹¾±§º´»³¾ë¤ò¼é¤ê¡¢Æ¤¤Á»à¤Ë¤·¤¿¡£
¿®½¨¤Î¼·ÃË¡¦¿¥ÅÄÉ§¼·Ïº¿®¶½(¤Î¤Ö¤ª¤)¤Ï°ËÀªÄ¹Åç¤ÎÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¡¢ÈøÄ¥¾®ÌÚ¹¾¾ë¡Ê¸ÅÌÚ¹¾¡£°¦ÃÎ¸©°¦À¾»Ô¿¹ÀîÄ®¡Ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡£¸µµµ¸µ¡Ê1570¡ËÇ¯11·î¤Ë°ËÀªÄ¹Åç°ì¸þ°ìÙä¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¼«³²¤·¤¿¡£
¿®½¨¤Î»ÍÃË¡¦¿¥ÅÄ»°½½Ïº¿®Êñ(¤Î¤Ö¤«¤Í)¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬ËÌ°ËÀª¤ò¹¶Î¬¤·¤ÆÄ¹Ìî²È¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤Î¤Á¿¥ÅÄ¤ËÉüÀ«¡Ë¡£·ÄÄ¹5¡Ê1600¡ËÇ¯¤Î´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤Ç¤ÏÌÓÍø¡¦ÀÐÅÄÊý¤Ë¤Ä¤¯¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Ã°ÇÈÇð¸¶4ËüÀÐ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÈÕÇ¯¤ÏÂçºä¾ë¤Ç½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍäÅÂ¡ÊÌÅ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ë¤Ë¶á»ø¤¹¤ë¤¬¡¢ÂçºäÅß¤Î¿Ø¤ÎÁ°Ç¯¤ËÓ½·ì¤·µÞ»à¤¹¤ë¡£°Å»¦¤Î±½¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÄï¡¢¿¥ÅÄÍ³ÚºØ
¿®½¨¤Î11ÃË¡¦¿¥ÅÄ¸»¸ÞÏºÄ¹±×(¤Ê¤¬¤Þ¤¹)¤Ï¹æ¤òÍ³ÚºØ(¤¦¤é¤¯¤µ¤¤)¤È¤¤¤¤¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÍ³ÚÄ®(¤æ¤¦¤é¤¯¤Á¤ç¤¦)¤ÏÍ³ÚºØ¤ÎÅ¡Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£Ãã¿Í¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢¡ÖÍøµÙ¤Î¼·Å¯¡×¤Î°ì¿Í¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï±ù¡¦¿®Ãé¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆó¾ò¾ë¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤òµ½¤¤¤Æ°ÂÅÚ¾ë¤ËÆ¨Ë´¡£
´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤Ç¤Ï²È¹¯Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²¿Ø¡£ÂçÏÂ¹ñ»³ÊÕ·´¤Î¤¦¤Á¤Ë²ÃÁý¤µ¤ì¡¢ÅÔ¹ç3ËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¸å¡¢¿®Êñ¡¦Ä¹±×·»Äï¤ÏÌÅ¡¦ÍäÅÂ¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î»Ò¡¦½¨Íê¤òÊäº´¤·¤¿¡£·ÄÄ¹16¡Ê1611¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÆó¾ò¾ë¤Ç²È¹¯¡¦½¨Íê¤Î²ñ¸«¤ËËÛÁö¤·¡¢·ÄÄ¹19¡Ê1614¡ËÇ¯¤Ë·»¡¦¿®Êñ¤¬µÞ»à¡¢ÊÒ¶Í³î¸µ¤¬Âçºä¾ë¤òµî¤ë¤È¡¢Ä¹±×¤¬Æþ¾ë¤·¤Æ½¨Íê¤ò¸å¸«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê²È¹¯¤ËÆâÄÌ¤·¡¢Âçºä¾ë¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤òÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçºäÅß¤Î¿Ø¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢²È¹¯¤Î°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¹ÖÏÂ¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤¬¡¢Âçºä²Æ¤Î¿Ø¤ÎÄ¾Á°¤Ë¾ë¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹±×¤Î»ÍÃË¡¦¿¥ÅÄÃ°¸å¼éÄ¹À¯¡¢¸ÞÃË¡¦¿¥ÅÄÂçÏÂ¼é¾°Ä¹(¤Ê¤ª¤Ê¤¬)¤Î»ÒÂ¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂçÌ¾¤ËÎó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»ÐËå¤Î6¿Í¤Ï¿¥ÅÄ°ìÂ²¤Ø²Ç¤°
¿®Ä¹¤Î»ÐËå¤Î¤¦¤Á6¿Í¤¬¿¥ÅÄ°ìÂ²¡ÊÄÅÅÄ¡¢ÈÓÈø¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Éã¡¦¿®½¨¤â¤·¤¯¤ÏÅö»þ¤Î¿®Ä¹¤¬°ìÂ²½Å»ë¤Îº§°ùÀ¯ºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¦¾®ÅÄ°æÅÂ¡¡¾®ÅÄ°æ¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©À¶¿Ü»ÔÀ¾ÈúÇÇÅçÄ®¾®ÅÄ°æ¡Ë¤Î¿¥ÅÄËôÏ»Ïº¿®Ä¾¤ÎºÊ
¡¦¸¤»³ÅÂ¡¡¸¤»³¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¸¤»³¡Ë¤Î¿¥ÅÄ½½Ïºº¸±ÒÌç¿®À¶¤ÎºÊ
¡¦¡ÊÌ¾ÉÔ¾Ü¡Ë¾®È¨¾ë¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è¾®È¨¡Ë¤ÎÄÅÅÄ»Ô²ð¿®À®¤ÎºÊ
¡¦ÌîÉ×(¤Î¤Ö)ÅÂ¡¡ÌîÉÜ¾ë¡Ê°ìµÜ»Ô³«ÌÀ¡Ë¤ÎÄÅÅÄ¶åÏº¼¡Ïº¸µ²Å(¤â¤È¤è¤·)¤ÎºÊ
¡¦¡ÊÌ¾ÉÔ¾Ü¡ËÄÅÅÄ½Ð±À¼é¡Ê¾ÜºÙÉÔÌÀ¡Ë¤ÎºÊ
¡¦¡ÊÌ¾ÉÔ¾Ü¡Ë±üÅÄ¾ë¡Ê°ðÂô»Ô±üÅÄ¡Ë¤ÎÈÓÈø±£´ô¼é¾°À¶(¤Ê¤ª¤¤è)¤ÎºÊ
¢£Èþ¿Í¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î»ÐËå
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿®Ä¹¤Î»ÐËå¤Î¤¦¤Á3¿Í¤ÏÈøÄ¥¹ñÆâ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¦¤ª¤¯¤é¤ÎÊý¡¡ÅÛÌî(¤Ì¤Î¤ä)¾ë¡ÊÄÅÅç»ÔÅ·²¦ÄÌ¡Ë¤ÎÂç¶¶À¶Ê¼±Ò½ÅÄ¹¤ÎºÊ¡£
¤ª¤¯¤é¤ÎÊý¤¬²Ç¤¤¤ÀÂç¶¶²È¤ÏÄÅÅç¡Ê°¦ÃÎ¸©ÄÅÅç»Ô¡Ë¤Î¾¦¿ÍÅª¿§ºÌ¤ÎÇ»¤¤ÍÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¿®½¨¤ÎÉã¡¦¿®Äç¤ÈÄÅÅç½°¤Î´Ö¤ÇÂç±ÊÇ¯´Ö¡Ê1521¡Á27¡Ë¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁèÍð¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Äç¤ÏÉðÎÏÀ©°µ¤·¤¿¸å¤ËÂç¶¶²È¤ËÌ¼¤ò²Ç¤¬¤»¡¢ÄÅÅç»Í²È¡¢ÄÅÅç¼·ÅÞ¤ÈÏÂµÄ¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÅÁ¾µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¿®Äç¤ÎÉðÎÏÀ©°µ¤È¿®½¨¤ÎÌ¼¤ÎÍÁÆþ¤ì¤òÆ±»þ´ü¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æº®Æ±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¦¾®ÎÓÅÂ¡¡¾®ÎÓ¾ë¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¾åÁ°ÄÅ¡Ë¤ÎËÒÍ¿»°±¦±ÒÌç(¤Þ¤¤è¤½¤¦¤¨¤â¤ó)Ä¹À¶¤ÎºÊ¡£
¡¦¤ª¸¤¤ÎÊý¡¡ÂçÌî¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¶â»³¡Ë¤Îº´¼£È¬Ïº°Ù¶½(¤µ¤¸¤Ï¤Á¤í¤¦¤¿¤á¤ª¤)¡Ê¿®Êý¤È¤â¤¤¤¦¡Ë¤ÎºÊ¡¢¤Î¤ÁºÙÀî¾¼¸µ¤ËºÆ±ï¡£
°Ù¶½¤Î»Ò¡¦º´¼£Í¿¶åÏº°Ù¼¡¡Ê°ìÀ®¤È¤â¤¤¤¦¡Ë¤Ï¡¢¤ª»Ô¤ÎÊý¤ÎÌ¼¡¦¹¾(¤´¤¦)¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆÁÀî½¨ÃéÉ×¿Í¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸¤¤ÎÊý¤Ï¾ÓÁü²è¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¿Í¤ÎÍÀ¤ì¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°Ù¶½¤Î»à¸å¡¢´ÉÎÎ²È¤ÎºÙÀî±¦µþÂçÉ×(¤¦¤¤ç¤¦¤¿¤¤¤Õ)¾¼¸µ¡Ê¿®¸µ¡¢¿®ÎÉ¡Ë¤ËºÆ±ï¤·¤¿¡£¤ª¸¤¤¬Ì¤Ë´¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µµµ2¡Ê1571¡ËÇ¯º¢¡¢¿®Ä¹¤ÏºÙÀî²È¤Î¼¹»ö¤À¤Ã¤¿»°¹¥²È¤ÈÅ¨ÂÐ¤·¡¢¼ç(¤¢¤ë¤¸)¤Ç¤¢¤ëÂÍø¾·³²È¤È¤âÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢À¯¼£Åª¤ËÍøÍÑ²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£ÎÙ¹ñÈþÇ»¤ÎÍÎÏ¼Ô¤È¤âº§°ù
¿®½¨¤ÎÌ¼¤Ï¡¢ÎÙ¹ñÈþÇ»¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Èº§°ù¤·¤¿¤ê¡¢¿®Ä¹¤ÎÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¶á¹¾¤ä±ÛÃæ¤Ë¤âÍÁÆþ¤ì¤·¤¿¡£
¡¦¡ÊÌ¾ÉÔ¾Ü¡ËÈþÇ»ÉÄÌÚ¾ë¡Ê´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»ÔÉÄÌÚ¡Ë¤ÎÉÄÌÚ´ªÂÀÏº¡Ê±ó»³Ä¾Î÷¡Ë¤ÎºÊ¡£ÈþÇ»¤ÎÉÄÌÚ´ªÂÀÏº¤Ï±ó»³°ìÂ²¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¼¤Ï¿®Ä¹¤ÎÍÜ½÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ±ÊÏ½8¡Ê1565¡ËÇ¯¤ËÉðÅÄ¾¡Íê¤Ë²Ç¤¤¤À¡£
¡¦¡ÊÌ¾ÉÔ¾Ü¡ËÈþÇ»¾®Åç(¤ª¤¸¤Þ)¾ë¡Ê´ôÉì¸©Í¬Èå(¤¤¤Ó)·´Í¬ÈåÀîÄ®Ï»¹ç¡Ë¤ÎºØÆ£Ê¼±Ò°Ó½¨Î¶¤ÎºÊ¡£ÈþÇ»¤Çã·Æ£½¨Î¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºØÆ£Æ»»°¡ÊËûÀÖÑ»¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤¬¡¢Æ»»°¤ÏÊ¼±Ò°Ó¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯ÉÔ¾Ü¡£
¡¦¡ÊÌ¾ÉÔ¾Ü¡Ë±ÛÃæ¼é»³¾ë¤Î¿ÀÊÝ(¤¸¤ó¤Ü¤¦)°Â·Ý¼é»áÄ¥¤ÎºÊ¡¢¤Î¤Á°ðÍÕÄçÄÌ¡Ê°ìÅ´¤Î»Ò¡Ë¤ËºÆ±ï¡£
¢£¹Ä¼¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤ª»Ô¡×¤ÎÌ¼
¡¦¤ª»Ô¤ÎÊý¡¡¡Ê¶á¹¾¾®Ã«¾ë¤ÎÀõ°æÄ¹À¯¤ÎºÊ¡¢¤Î¤Á¼ÆÅÄ¾¡²È¤ËºÆ±ï¡£¤ª»Ô¤ÎÊý¡Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬Æ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤ÀÀõ°æÄ¹À¯¤Î¤â¤È¤Ë±ÊÏ½4¡Ê1561¡ËÇ¯º¢¤ËÍÁÆþ¤ì¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£Ãã¡¹¡ÊË¿Ã½¨µÈÂ¦¼¼¡Ë¡¢½é¡Êµþ¶Ë¹â¼¡Àµ¼¼¡Ë¡¢¹¾¡Êº´¼£°Ù¼¡¡¢Ë¿Ã½¨¾¡¡¢ÆÁÀî½¨Ãé¤ÎÀµ¼¼¡Ë¤Î»°»ÐËå¤é¤òÀ¸¤ó¤À¤¬¡¢Å·Àµ¸µ¡Ê1573¡ËÇ¯¤Ë¾®Ã«¾ë¤¬Íî¾ë¤·¡¢Ä¹À¯¤Ï¼«¿Ï¡£¤ª»Ô¤ÎÊý¤Ï3¿Í¤ÎÌ¼¤ÈÍî¤Á¤Î¤Ó¤¿¡£Å·Àµ10¡Ê1582¡ËÇ¯8·î¤Ë¼ÆÅÄ¾¡²È¤ËºÆ±ï¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÅ·Àµ11Ç¯¤ËìÍ¥ö³Ù¤Î¹çÀï¤Ç¾¡²È¤¬½¨µÈ¤ËÇÔ¤ì¡¢µï¾ë¡¦ËÌ¥Î¾±¾ë¡ÊÊ¡°æ¾ë¡Ë¤Ç¾¡²È¤È¤È¤â¤Ë»àµî¤·¤¿¡£
¤ª»Ô¤ÎÊý¤ÎÄ¹½÷¡¦Íä¤Ï½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÃäÃË¡¦½¨Íê¤òÀ¸¤ó¤À¡£¼¡½÷¡¦½é¤ÏÀõ°æ²È¤Îµì¼ç¡¦µþ¶Ë¹â¼¡¤Ë²Ç¤¤¤À¡£»°½÷¡¦¹¾¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤Ï¤¸¤áº´¼£Í¿°ìÏº°ìÀ®¤Èº§°ù¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀ®¤¬²þ°×¤µ¤ì¤ÆÎ¥±ï¡£½¨µÈ¤Î±ù¡¦Ë¿Ã¾®µÈ½¨¾¡(¤³¤¤Á¤Ò¤Ç¤«¤Ä)¤ÈºÆ±ï¡£°ì½÷¡¦´°»Ò(¤µ¤À¤³)¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢½¨¾¡¤¬ÀïÉÂ»à¤·¤Æ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÃäÃË¡¦½¨Ãé¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢½¨Ãé¡¦¹¾É×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ëÀéÉ±¤Ï½¨Íê¤È·ëº§¡£Ì¼¤Î½éÉ±¤Ïµþ¶Ë¹â¼¡¤Î½î»Ò¤È·ëº§¡£Â©»Ò¤ÎÆÁÀîÃéÄ¹¤Ï¡¢¹¾¤Î¶¯¤¤´õË¾¤Ç¿¥ÅÄ²ÈÄ¾·Ï¤ÎÌ¼¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¿Æ¤Çº§°ù´Ø·¸¤ò¸Ç¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹¾¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹¾¤È½¨¾¡¤ÎÌ¼¡¦´°»Ò¤¬´ØÇò¤Î¶å¾ò¹¬²È¤Ë²Ç¤®¡¢Ìó300Ç¯¸å¤ÎÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ë¡¢¶å¾ò²È¤«¤éÂçÀµÅ·¹Ä¤ÎÈÞ¡ÊÀá»Ò¹Ä¹¡¡Ë¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î·ìÌ®¤Ï¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä²È¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
