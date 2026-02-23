

MISIA

MISIAの新曲「ラストダンスあなたと」が、2026年4月10日公開の「名探偵コナン」劇場版最新作、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌に決定した。

【動画】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』本予告＆特報２

映画で主題歌を担当するのは約5年ぶりとなるMISIAが、圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感を大胆に表現した主題歌「ラストダンスあなたと」は、初タッグを組む「名探偵コナン」に新たな風を吹かせる、力強くもどこか切なさを感じさせる楽曲となっている。

本日解禁となった最新予告映像の後半では、本作のメインキャラクターである〈風の女神〉、萩原千速が繰り広げるバイクアクションとともに、主題歌「ラストダンスあなたと」の一部をいち早く聴くことができる。

現在MISIAは、全国アリーナツアー「STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」を開催中。さらに本ツアーの追加公演として、全国15会場を巡るホールツアーを発表したばかり。

MISIAコメント

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌「ラストダンスあなたと」を歌わせていただくことになり、とても嬉しく感じています。 長年、多くの方々に愛され続けている「名探偵コナン」。登場するキャラクター一人ひとりが深く愛されていることも、この作品の大きな魅力なのだと思います。 今回は「風の女神」と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました。 「ラストダンスあなたと」には、“最後”という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。 物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたら嬉しいです。ぜひ劇場の迫力あるスクリーンで体感してください。 そして現在、全国ツアーの真っ最中となりますが、この歌を直接皆さまにお届けできる日を心待ちにしています。 MISIA