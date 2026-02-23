新車900万円の「“軽”スポーツカー」新モデル発表！

2026年2月9日、英国のスポーツカーメーカー「ケータハム」は現地において、主力モデル「セブン」の2026年モデルを発表しました。

創業以来、「ピュア・シンプル・ファン」という走りの哲学を貫いてきたケータハム。

【画像】超カッコイイ！ これが新車900万円の「軽スポーツカー」です！（60枚）

今回発表された2026年モデルでは、その乗り味をそのままに、視覚的な鮮度を高めるアップデートが施されました。

驚くべきは、これら数々の改良が加えられながらも、価格が据え置かれている点です。

まず目を引くのは、カラーパレットの大幅な刷新でしょう。

既存の人気色に加え、新たに8つのボディカラーが登場。

「ポピーレッド」や「ブラックスミス」といった標準色から、プレミアムな「アールグレイ」、さらにはEVスポーツコンセプトの「プロジェクトV」で採用された「アイスフォレストグリーン」や「サンセット・ライオット」といったエクスクルーシブなカラーまで、個性豊かな選択肢が用意されました。

さらに、ビジュアル面での強化も抜かりありません。

ヘッドライトケースやロールバーは、従来の無骨な黒色仕上げからボディ同色に変更され、より一体感のある洗練されたルックスへと進化。

英国と米国の市場向けにはクリアレンズパックも導入され、クラシカルな丸目ヘッドライトにモダンな表情を与えています。

そしてインテリアでは、「Sパック」モデルに“Seven”の刺繍入り新デザインレザーシートを採用。

トンネルトップもブラックレザーで覆われ、コックピットの質感が向上しています。

そして日本市場においては、この2026年モデルの発表に先駆け、1月10日から特別なモデルの販売が開始されています。

それが、「東京オートサロン2026」で披露された「セブン170Rカップ」です。

ベースとなる「セブン170」は、スズキ製の660ccターボエンジン（85馬力）を搭載し、全幅1470mmという日本の軽自動車規格に収まるマイクロスポーツカー。

車両重量わずか440kgという驚異的な軽さを武器に、0-100km／h加速6.9秒という俊足ぶりを発揮します。

そしてセブン170の上位仕様となる「170Rカップ」は、サーキット走行に特化した「R」仕様をベースに、ロールケージや6点式ハーネス、専用サスペンションなどを標準装備したワンメイクレース参戦用モデルです。

車両価格（消費税込）は898万7000円で、軽自動車と考えると一見高額に思えますが、この価格には2026年から開催されるワンメイクレース「ケータハムカップ ジャパン」へのシーズンエントリー費用が含まれています。

さらに、シリーズチャンピオンにはマレーシア・セパンサーキットでの24時間耐久レースへの参戦権（渡航費負担あり）が与えられるという、夢のような特典付き。

公道で風を感じるツーリング仕様から、サーキットでコンマ1秒を削るレーシング仕様まで。

2026年のケータハム・セブンは、変わらない走りの楽しさを、より彩り豊かに、そしてより本格的に提供してくれそうです。