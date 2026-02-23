»°¥»¥¯¤À¤±¤É¤Þ¤ë¤Ç¿·´´Àþµ¤Ê¬!? ¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ä¥Ð¥¤¡ª¡×¸ÄÀÇúÈ¯¤ÎÎó¼Ö¤âÁö¤ë40km¡È±Û¸©¡ÉÏ©Àþ¤È¤Ï¡©
¸«À²¤é¤·¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡²¬»³¡¦¹Åç¤ÎÎ¾¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤ÆÁö¤ëÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¡Ö°æ¸¶Å´Æ»¡×¤Î°æ¸¶Àþ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¡Û¤³¤ì¤¬°æ¸¶Å´Æ»¤Î¡ÖÁõ¾þ¡×Îó¼Ö¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡°æ¸¶Àþ¤Ï¡¢JRÇìÈ÷Àþ¤ÎÁí¼Ò±Ø¤ÈJRÊ¡±öÀþ¤Î¿ÀÊÕ±Ø¤ò·ë¤Ö41.7km¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸µ¡¹¤³¤Î°æ¸¶¤Ë¤Ï1913¡ÊÂçÀµ2¡ËÇ¯¡¢Åö»þ¤Î°æ³ÞÅ´Æ»¤¬»³ÍÛËÜÀþ¤Î³Þ²¬¤«¤éÅ´Æ»Ï©Àþ¤ò³«¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìð³Ý¤Ë»ê¤ë»ÙÀþ¤ÎÌð³ÝÀþ¤â¸å¤Ë³«ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î±Ø¤È¤Ï°ÌÃÖ¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î°æ¸¶¤äÌð³Ý¤Þ¤ÇÅ´Æ»¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯¡¢¹ñÅ´¤ÏÇìÈ÷Àþ¤ÎÁí¼Ò¤«¤é°æ¸¶¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢¿ÀÊÕ¤Ë»ê¤ë°æ¸¶Àþ¤òÃå¹©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°æ³ÞÅ´Æ»¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÀþÏ©¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢°æ¸¶Àþ¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬1980¡Ê¾¼ÏÂ55¡ËÇ¯¡¢¹ñÅ´ºÆ·úË¡¤Ë¤è¤ê·úÀßÃæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©¡¦¹Åç¸©¤È¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤Ï°æ¸¶Àþ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯¤Ë°æ¸¶Å´Æ»¤òÀßÎ©¡£1999¡ÊÊ¿À®11¡ËÇ¯¤ËÁí¼Ò¡ÁÀ¶²»¡Á°æ¸¶¡Á¿ÀÊÕ´Ö¤ÎÁ´Àþ³«¶È¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤Þ¤·¤¿¡£Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹ñÅ´¤äJR¤ÎÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°æ¸¶Å´Æ»¤Ï´°Á´¤Ê¿·Àþ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Èæ³ÓÅªÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ´Æ»¤Ê¤Î¤«¡¢¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î¤ÎÌÚÍË¡¢À¶²»10»þ31Ê¬È¯¡¦°æ¸¶¹Ô¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÎó¼Ö¤ÏÁí¼Ò»ÏÈ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï1±ØÀè¤ÎÇìÈ÷Àþ¤È°æ¸¶Àþ¤¬Ê¬´ô¤¹¤ëÀ¶²»»ÏÈ¯¤Ç¤¹¡£À¶²»½ÐÈ¯»þÅÀ¤Ç6¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Àï¹ñÉð¾¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀï¹ñÎó¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤¬¡¢´ØÅì¤ÇÂçÀªÎÏ¤òÃÛ¤¤¤¿¸åËÌ¾ò»á¤ÎÁÄ¤È¤¤¤¨¤ëËÌ¾òÁá±À¡Ê°ËÀª½¡¿ð¡Ë¤ÎÀ¸ÃÂÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Î¡ÖÁá±À¤ÎÎ¤±Á¸¶±Ø¡×¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ï¤Ä¤ê³×¤¬³õ¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²ÈÌæ¤äÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Ãæ¤Å¤ê¹¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡£Â¦Áë¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤âºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¼êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¶²»±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÇìÈ÷Àþ¤«¤é°æ¸¶Àþ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö±¿ÄÂ¤Ï¼ÖÆâ¤Ç»ÙÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃæ´Ö²þ»¥¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸¶Àþ¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢À¶²»¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤ÊÅ´¶¶¤Ç¹âÎÂÀî¤òÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀîÊÕ½É¤Ï¾è¹ß¤Ê¤·¡£µÈÈ÷¿¿È÷¤Ç1¿Í¾è¼Ö¡¦1¿Í²¼¼Ö¡£¤É¤Á¤é¤â¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¹â²ÍÀþ¤Ç¡¢¿·Àþ¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¿·´´Àþ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«À²¤é¤·¤¬ÎÉ¤¤Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£Îó¼Ö¤â80km/h°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¯Â®Ã£À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°Ã«¤Ç1¿Í¾è¼Ö¡£Ìð³Ý¤Ç¤Ï9¿Í¾è¼Ö¡¦2¿Í²¼¼Ö¤ÈÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¡£11»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤ÎÁá±À¤ÎÎ¤±Á¸¶¤Ç5¿Í²¼¼Ö¡£É®¼Ô¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨¡§¾è¤ê¤â¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤â²¼¤ê¤Æ°æ¸¶Å´Æ»¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÄÀÅª¤Ê¼ÖÎ¾¤Î¿ô¡¹
¡¡°æ¸¶Å´Æ»¤ÏÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡ÖÀï¹ñÎó¼Ö¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡Ö¥¢¡¼¥ÈÎó¼Ö¡×¡ÖÌ´¤ä¤¹¤é¤®¹æ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢ËÌ¾òÅ´Æ»¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¼ê³Ý¤±¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦·ê°æ¿®ÃË¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¸«¤â¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©¤ÎÈ÷Ãæ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÂÀÊ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´°À®·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÂÀÊËÜÂÎ¤ÎÀ¸ÃÏ¤â¶á¤¯¥Ç¥Ë¥à²½¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÅ·Ê¸²¦¹ñ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¬»³¤ÎÆÃ¿§¤òÎó¼Ö¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÂÀÅÄ»°Ïº¤µ¤ó¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÄÂå Âî¤µ¤ó¡¦Yuzuko¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Ç¤¹¡£12À±ºÂ¤ä¡¢³Þ²¬¤Î¥«¥Ö¥È¥¬¥Ë¡¢°æ¸¶¤ÎÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¡¢Ìð³Ý¤Î¥Û¥¿¥ë¤Ê¤É¤¬¼ÖÂÎ¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌ´¤ä¤¹¤é¤®¹æ¡×¤Ï¡¢ÌÚ¤Î¼Á´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¶å½£¤Î¿·´´Àþ¤ä´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²¬»³¸©½Ð¿È¤Î¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¿å¸Í²¬±Ô¼£¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Í£°ì¤ÎÍÎ¼°¥È¥¤¥ìÁõÈ÷¼ÖÎ¾¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¡¼¥ÈÎó¼Ö¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¸¶Èþ½Ñ´Û¤Î54ÅÀ¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤ò¼ÖÎ¾¤ÎÆâ³°¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿Èþ½Ñ´ÛÎó¼Ö¤È¤Î¤³¤È¡£°æ¸¶Å´Æ»¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¼ê¤ÇVRÆ°²è¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë·Ý½ÑºîÉÊ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¶Å¤ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÆ¤ÓÁá±À¤ÎÎ¤±Á¸¶12»þ13Ê¬È¯¡¦Ê¡»³¹Ô¤¡ÊÊ¡±öÀþÄ¾ÄÌ¡Ë¤Ë¾è¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Ï¡ÖÌ´¤ä¤¹¤é¤®¹æ¡×¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÂç·¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤âÈ÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÏÈ¯¤ÎÁá±À¤ÎÎ¤±Á¸¶¤Ç2¿Í¡¢¼¡¤Î¼çÍ×±Ø¡¦°æ¸¶¤Ç4¿Í¾è¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÁë¤ÏÅÄ±àÃÏÂÓ¤È»Ô³¹ÃÏ¤¬ÂçÈ¾¡£¹â²ÍÀþ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»Ò¼é±´¤ÎÎ¤¹â²°¤Ç1¿Í¡¢¸æÎÎ¤Ç1¿Í¡¢ÅòÌî¤Ç2¿Í¾è¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£°æ¸¶Å´Æ»¤Î½ªÅÀ¡¦¿ÀÊÕ¤Ç¤Ï2¿Í²¼¼Ö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÊ¡±öÀþ¤ËÆþ¤ê20¿Í°Ê¾å¤Î¹â¹»À¸¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ´¤ä¤¹¤é¤®¹æ¡×¤ò¸«¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤é¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ä¥Ð¥¤¡ª ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òË«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸¶Å´Æ»¤Ï¡Ö¶áÂåÅª¤ÊÃÏÊýÅ´Æ»Àþ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Û¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Á¡¢Â®Ã£À¤ÏÃÏ°è¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¼ÖÎ¾¤âÁö¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÏ©Àþ¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£