『ウマ娘』フォーエバーヤング登場決定！担当声優は海弓シュリ
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報が発表された。新たなウマ娘としてフォーエバーヤングが登場することが発表され、キャラクターボイスは新人声優の海弓シュリが担当する。
【画像】かっけぇ！『ウマ娘』フォーエバーヤングのキャラ設定画
フォーエバーヤングは「ブリーダーズカップクラシック」（G1）、「サウジカップ」（G1）など数々の海外レースで結果を出した現役の日本馬。馬主はサイバーエージェントの藤田晋で、『ウマ娘』はサイバーエージェントグループのゲーム会社・Cygamesが開発を担当している。
フォーエバーヤングと同じ誕生日2021年2月24日にゲームがサービス開始されていることから、ネット上では以前から「ウマ娘リリース日に産まれた子が歴史的名馬にさすがに競馬の神に愛されすぎでは？」「ウマ娘稼働日に生まれて藤田社長に買われた馬がBCクラシック勝つとかフィクション過ぎるだろ、大谷さんかよ」「フォーエバーヤングの生年月日は2/24です。ほぼ確でフォーエバーヤングです」と、ウマ娘にフォーエバーヤング登場を予想する声が相次いでいた。
