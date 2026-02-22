Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、青いつなぎ姿を披露した。

【写真】Snow Man渡辺翔太がシンガポールで撮影した青ジャージショット

■Snow Manの渡辺翔太が青いつなぎでお手振り

渡辺は「シンガポール」と綴り、計3点の写真を投稿。

1枚目はシンガポールのランドマークの一つであるマリーナベイ・サンズをバックにした写真を投稿。渡辺は青いつなぎ姿で、左手をポケットに、右手は大きく広げて、視線を外しているもののさわやかな表情で写っている。

2枚目はマーライオンを左斜め後ろから撮影し、3枚目もパーク内にあると思しき噴水を捉えた写真を披露した。

「笑顔かわいい」「目線はずしかっこよすぎる」「前髪ナシカッコいい」「なにこの可愛さ」「ビジュが神」と渡辺の目線を外したショットや髪型にコメントが集まった。

また、「外ロケ需要しかない」「悪友のそれスノ楽しみにしているね」「なべふかでシンガポールに行ってたんだね！」など、TBS系で放送中のSnow Manの冠バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』の次回予告を受けた反響も寄せられていた。

