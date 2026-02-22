【転職失敗の理由】2位は「エージェントを頼りすぎる」。ではダントツのワースト1位は？

「このまま今の仕事を続けていいのか…？」

「職場が不満だらけ」「年収が低い」「将来が見えない」理由はさまざまあれ、「転職」を考えたことのある人は多いだろう。しかし転職は大きな決断ゆえの「迷い」がつきもの。「失敗リスクが怖い」「やりたいことがない」「転職先が見つからない」など、一歩を踏み出す勇気が出ないものだ。

「実は転職は人生の一大イベントにせず、“毎日ちょっとずつ考える”くらいが一番うまくいくんです」と語るのは、7回の転職で年収を6倍にした外資系うさぎのちょこさんだ。コネ無し、スキル無し、英語も苦手だったにもかかわらず、「年収と納得感の“両取り”」をし続けてきた秘訣とは何か？ 今回は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の中から、「うまくいくための転職の仕方」を紹介する。

「エージェントに慌てて頼る」はNG

たとえば、現職に強い不満があるわけではないけれど、漠然としたモヤモヤがずっと続いている。そんなときに「でも今は決断するほどの理由がないし……」と何も行動を起こさずに時間だけが過ぎ去ってしまう、なんてこともあるでしょう。

あるいは、我慢に我慢を重ねて「もう無理！」と限界を迎えてから、焦る気持ちでエージェントに登録し、社名や年俸などの表面的な条件だけを見て飛びついてしまう。

そうして、せっかく転職することができたのに、「なんか違ったな」と短期のうちに次のキャリアを考え始めてしまう人もいます。

もっとダメなのは「ガチ転職」

エージェントに頼りすぎるのも問題ですが、何より問題なのは、「転職を人生の一大イベントにする」こと。この「ガチ転職」をしてしまうと、かえって判断を誤るリスクも高まります。

本来、転職とは自分にとってより良い環境に身を移すための手段です。

ならば、特別な決断として扱うよりも、日常的に「自分にとってより良い選択肢があるかどうか」を見渡す行為として構えておくほうが、ずっと健全で、戦略的です。

「転職するかどうか」ではなく、「転職できる状態かどうか」。そして、「今の自分が転職できるのはどのあたりの会社やポジションか」を常にアンテナを高く張りながら見極める。

その構えこそが、「ゆるサーチ」＝「常に10％」のゆるい転職活動。これが、「一番良いタイミングで確実に動く」ための第一歩です。

ちょっとだけ転職市場を気にしておく

「常に10％」でゆるく構える転職活動は、常にエンジンをかけてアイドリングしていて、いつでもアクセルを踏んで走り出せる車のようなもの。すぐに最高速度を目指して発進するつもりはなくても、必要があればスムーズに加速できる。停車していても、周囲の状況は常にモニターしていて、いざというときには迷わず動ける。そんな状態を維持していきます。

この「ゆる転職」の姿勢をいつも取っているからこそ、理想の転職に近づくことができるのです。

（本記事は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の一部を調整・加筆した原稿です）