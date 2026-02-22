イギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。 次々と企画を打ち立てては話題を呼んでいるが、今後の活動に深刻な逆風が吹き始めている。同じセクシー系コンテンツ業界の関係者たちから敬遠されているというのだ。【前後編の前編】

【写真】「“12時間で1057人と関係を持つ”記録を更新」鎖骨をあらわに大胆予告したボニー。予告を受けて集まった青い覆面の男たちの姿も

ボニーは、自身の水着姿などをSNSで発信し、より露骨なコンテンツを会員制サイトで有料で販売している。界隈の頂点に君臨する彼女の代名詞と言えるのが、昨冬に開催した"12時間で1000人以上と関係を持つ"一般人参加型のイベントだ。

多くの批判が殺到したものの、世界的に注目を集めたことは間違いなく、のちにイギリスの公共放送局でドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』が制作・放送されるに至った。

それから1年が経ち、ボニーは新たな記録樹立に向けて始動した。現地事情に詳しいジャーナリストが語る。

「前回と同樣の企画を行うことを告知していましたが、1月中旬に開催予定だったのを一度延期し、"Xデー"は2月7日となりました。

ボニーはInstagramに投稿した動画で、延期の理由について、『みんなにパパになる機会を与えたかった』『あなたが私を妊娠させるまで止まりたくない』と説明。なんと新たな企画を"繁殖ミッション"と呼んでいました」

そして迎えた2月7日。ボニーはイベント後、"避妊具なし"の状態で400人の男性と関係を持ったとアピールした。TikTokなどでは、青い覆面をかぶった男性たちの行列がうつった動画が拡散されているが、現場は一体どんな様子だったのか。前出のジャーナリストが続ける。

「前回のイベントと同じロンドンの邸宅が会場でした。イギリスのニュースサイト『ザ・タブ』によると、とにかく"やりきる"ことを重視したのか、イベントには終了時間が設けられず、自分の順番まで7時間も待った参加者もおり、会場では軽食がふるまわれたといいます。

参加にあたって、男性たちは審査を受け、当日は身分証明書をチェックされたそうです」

避妊具をつけない以上、妊娠はもちろん、性感染症の問題もある。海外メディアでは、ボニーを厳しく批判する専門家もいるが、そういった指摘に対して、本人はコメントを出していない。ボニーのやり方に違和感を覚える同業者も少なくないようだ。

「今回の"繁殖ミッション"をさすがに危険と感じた同業者もいるようで、アメリカのニュースサイト『レーダーオンライン』が、セクシー系コンテンツ業界の関係者のコメントを報じています。

『性感染症にかかっているんじゃないか』『ボニーは、"出演者全員に（性感染症の）陰性検査の証明を求めている"と語っているが、十分な検査とは言えない』などと指摘していました」

直近で、ボニーはHIV感染を疑われる騒動もあった。後編では、その騒動について伝える。

（後編につづく）