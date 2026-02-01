リーグ・アン 25/26の第23節 Rランスとモナコの試合が、2月22日01:00にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。

Rランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、アラン・サンマクシマン（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはサイモン・アディングラ（FW）、フォラリン・バロガン（FW）、ママドゥ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。Rランスのアドリアン・トマソン（MF）のアシストからオドソンヌ・エドゥアール（FW）がゴールを決めてRランスが先制。

31分、モナコが選手交代を行う。クレパン・ディアタ（MF）に代わりアラジ・バンバ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とRランスがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分Rランスが追加点。フロリアン・トバン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、62分、モナコのママドゥ・クリバリ（MF）のアシストからフォラリン・バロガン（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

63分、Rランスが選手交代を行う。オドソンヌ・エドゥアール（FW）からアブダラー・シマ（FW）に交代した。

69分、モナコが選手交代を行う。サイモン・アディングラ（FW）からアンス・ファティ（FW）に交代した。

その直後の70分モナコが同点に追いつく。カイオ・エンリケ（DF）のアシストからデニス・ザカリア（MF）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

さらに72分モナコが逆転。アンス・ファティ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。モナコが2-3で勝利した。

なお、Rランスは74分にサウド・アブドゥルハミド（DF）、90+4分にピエール・ガニウ（DF）に、またモナコは90+2分にワウト・ファース（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 03:00:45 更新