¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬¡Èµ¡Ì©¡É°·¤¤¾ðÊó¤Î¥Ð¥°¤òÇ§¤á¤¿¡£ÈëÌ©ÅÙ¥é¥Ù¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤·
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬¡¢Microsoft 365 Copilot Chat¤Ë¥Ð¥°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òOffice´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤ÎÄÌÃÎ¤ÇÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¡Ì©¡ÊConfidential¡Ë¡×¤ÎÈëÌ©ÅÙ¥é¥Ù¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á÷¿®ºÑ¤ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä²¼½ñ¤¥Õ¥©¥ë¥À¡¼Æâ¤Î¥á¡¼¥ë¤òCopilot¤¬¼èÆÀ¡¦Í×Ìó¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«
Microsoft 365¤Ë¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×¤Ê¤É¤ÎÈëÌ©ÅÙ¥é¥Ù¥ë¡Êsensitivity label¡Ë¤òÉÕ¤±¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ç¡¼¥¿Â»¼ºËÉ»ß¡ÊDLP¡§Data Loss Prevention¡Ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë½¾¤Ã¤Æ¾ðÊó´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï³°Éô¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖAI¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤òIT´ÉÍý¼Ô¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ð¥°¤Ï¡¢¤³¤ÎDLP¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬Copilot Chat¾å¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿ÄÌÃÎ¡Ê´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¾å¤Ç¡ÖCW1226324¡×¤È¤·¤ÆÄÉÀ×¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öµ¡Ì©¥é¥Ù¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¤¬¡¢Microsoft 365 Copilot chat¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸í¤Ã¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÈëÌ©ÅÙ¥é¥Ù¥ë¤ÈDLP¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡ÖÁ÷¿®ºÑ¤ß¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ä¡Ö²¼½ñ¤¡×¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ì©¥á¡¼¥ë¤¬¡¢Copilot¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤ì¡¢Í×Ìó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤Ï¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£ÌäÂê¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éºÇ½é¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï2·î½éÆ¬¤«¤é½¤Àµ¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¸ÜµÒ¤Ø¤Î³ÎÇ§¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤ë
°ì¸«¤¹¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¥°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇMicrosoft 365¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Microsoft 365¤ÎDLP¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤é¤Î·ÀÌó¸ò¾ÄÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¡¢¿Í»öÉ¾²Á¡¢ºâÌ³¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òAI¤ä³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ð¥°¤Ï¤½¤ÎÁ°Äó¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀßÄê¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤ê¡¢¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Î¤Û¤¦¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¡£
´ÉÍý¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇCopilot¤¬µ¡Ì©¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò¡¢º£¤µ¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê
¤³¤Î»ö°Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°Æü¤Î2·î17Æü¡¢²¤½£µÄ²ñ¤ÎITÉôÌç¤¬Copilot¤äChatGPT¤Ê¤ÉAI¥Ä¡¼¥ëÁ´ÈÌ¤òµÄ°÷¤Î¶ÈÌ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÍýÍ³¤Ï¡Öµ¡Ì©¾ðÊó¤¬¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¡£
¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÈ¿¥¤¬AI¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¡ÖÆÉ¤Þ¤ì¤ë¡×¥ê¥¹¥¯¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Source: TechCrunch, The Register
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ