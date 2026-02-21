Ëþ¥¿¥ó¤Ê¤é¡È1000kmÄ¶¡ÉÁö¹Ô¤â¡© ¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿PHEV¡×È¯Çä¤Ø ¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿· EV¹ÒÂ³µ÷Î¥¡È1.5ÇÜ¡É¤Ë
¿·¥·¥¹¥Æ¥à½éºÎÍÑ¤ÇEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¡ÈÌó1.5ÇÜ¡É¤Ë
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¡¢¿··¿¡ÖRAV4¡×¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊPHEV¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ò3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿45Ëç¡Û¤³¤ì¤¬¿··¿RAV4¤Î¡Ö¥×¥é¥°¥¤¥óHV¡×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹
¡¡6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿RAV4¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖZ¡×¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»Ö¸þ¤Î¡ÖAdventure¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡ÖGR SPORT¡×¤Î3·ÏÅý¤òÍÑ°Õ¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤ÏHEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ÈPHEV¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥°¥ì¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖZ¡×¤¬HEV¤ÈPHEV¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡¢¡ÖAdventure¡×¤¬HEV¤Î¤ß¡¢¡ÖGR SPORT¡×¤¬PHEV¤Î¤ß¤Î¹½À®¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏHEV¤Î¡ÖZ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖAdventure¡×¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëPHEV¤Î¡ÖZ¡×¤È¡ÖGR SPORT¡×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¿·À¤Âå¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë½é¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£¹ç·×1500W¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë100V¤Î³°ÉôµëÅÅÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¿·³«È¯¤ÇÍÆÎÌ¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊÇÓµ¤ÎÌ2.5L¡Ë¤È¹ç·×¤Î¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï329ps¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÎÏ¥í¥¹Äã¸º¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þÎÉ¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤«¤é¤ÎEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÀèÂå·¿¡ÊÌó95km¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖZ¡×PHEV¤Ç151km¡¢¡ÖGR SPORT¡×¤Ï145km¤Þ¤Ç¸þ¾å¡£WLTC¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÇ³Èñ¤ÏÁ°¼Ô¤¬22.2km/L¡¢¸å¼Ô¤Ç21.5km/L¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤ÏHEV¼Ö¤È¶¦ÄÌ¤Î55L¤Ç¤¹¡£Áö¹Ô¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡¦Ëþ¥¿¥ó¾õÂÖ¤«¤é1000km¤òÄ¶¤¨¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â¸«¹þ¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËPHEV»ÅÍÍ¤Î¡ÖZ¡×¤Ë¤Ï¡¢HEV»ÅÍÍ¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¡¢¥Ð¡¼·¿¤ÎÀìÍÑLED¥é¥ó¥×¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖGR SPORT¡×¤Ï¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ÖGR¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤ä¡¢ÁàÂÉ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡ÖGR¥Ö¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤ÉôÉÊ¤â¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖZ¡×PHEV¤¬600Ëü±ß¡¢¡ÖGR SPORT¡×¤Ï630Ëü±ß¤Ç¤¹¡£·îÈÎÂæ¿ô¤Î´ð½à¤ÏPHEV¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Ç700Âæ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£