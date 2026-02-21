¸ø³«1Ç¯¤Ç¡Ö³ô²Á10ÇÜ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ö¥¥ª¥¯¥·¥¢¡ÊµìÅì¼Ç¥á¥â¥ê¡Ë³ô¡×¡ª ¾å¾ì»þ¤Ë¡È150Ëü±ß¡ÉÅê»ñ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¡Ö2000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤âÌÙ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆËÜÅö¡© ¾å¾ì´ë¶È¤ò¸«Äê¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¸ø³«1Ç¯¤Ç¡Ö³ô²Á10ÇÜ¡×¤òÃ£À®
¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾å¾ìÆü¤Ï¡¢2024Ç¯12·î18Æü¤Ç¡¢¸ø³«²Á³Ê¤Ï1455±ß¡¢½éÃÍ¤Ï1440±ß¤Ç¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤Î³ô²Á¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô²Á¤Ï¡¢1Ç¯¤¿¤¿¤º¤·¤ÆµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î11Æü¤Ë¤Ï°ì»þ1Ëü4405±ß¤Î¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«11¥ö·î¤Ç³ô²ÁÌó10ÇÜ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢1·î5Æü¤Î»ÏÃÍ1Ëü1350±ß¤«¤é¡¢2Ëü2320±ß¡Ê2·î19Æü»þÅÀ¡Ë¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°¹ØÆþ»þ¤«¤é10ÇÜ°Ê¾å¤Î³ô²Á¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Åê»ñÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¥Æ¥ó¥Ð¥¬ー¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢»Ô¾ì¤ÎÂç²½¤±³ô¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ð¥¬ーÃ£À®¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¾å¾ì¤·¤Æ¤«¤éÊ¿¶Ñ3～5Ç¯ÄøÅÙ¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤Î¥Æ¥ó¥Ð¥¬ーÃ£À®¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ß¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤»öÎã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾å¾ì»þ¤Ë150Ëü±ßÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é1Ç¯¤Ç¡È2000Ëü±ß°Ê¾å¡É¤â¤¦¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À
¥¥ª¥¯¥·¥¢³ô¤Î¸ø³«²Á³Ê¤Ï1455±ß¡¢½éÃÍ1440±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢150Ëü±ß¤Î¸µ¼ê¤¬¤¢¤ì¤Ð1000³ô¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê³ô¼°¤ÎÇäÇãÃ±°Ì¤Ï100³ô¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¾®Ã±°Ì¤Î100³ô¤Ç¤â15Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¹ØÆþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°µ¤Î³ô²Á¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü»þÅÀ¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï2Ëü1610±ß¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿å½à»þÅÀ¤Ç1000³ôÊÝÍ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÁí³Û¤Ë¤·¤ÆÌó2160Ëü±ß¡¢½é´üÅê»ñÊ¬¤Î150Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â2000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Ï¡© ¡Ö¥Æ¥ó¥Ð¥¬ー¡×¤òÁÀ¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
³ô²Á»Ô¾ì¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¼ÂÎã¤Î¾¯¤Ê¤¤¡¢1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥Æ¥ó¥Ð¥¬ー¤òÃ£À®¤·¤¿¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂç¤¤Ê²¼Íî¤Ê¤¯¾å¾º·¹¸þ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÂè2¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë´ë¶È¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦À®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ë»Ô¾ì¡¢¥Æー¥Þ¡ÊAI¡¢¼¡À¤Âå·¿È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¡Ë¤ËÂ°¤¹¤ë´ë¶È
¡¦´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢Íø±×¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ
¡¦¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¡Êµ»½Ñ¡¢ÆÃµö¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ê¤É¤Î¾®·¿³ô¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ
¡¦Ê¿¶ÑÅª¤Ë10Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÄ¹´üÊÝÍ¤ÇÃ£À®¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤
»þ²ÁÁí³Û¤¬Èæ³ÓÅª¾®¤µ¤¯¡¢À®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤ÏÂç²½¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾åµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¥Æ¥ó¥Ð¥¬ー¸õÊä¤Î¸«¶Ë¤á¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡¢¾å¾ì¤«¤é1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤Î³ô²Á10ÇÜ¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥Ð¥¬ーÃ£À®¤Ï¡¢³ô²Á»Ô¾ì¤Ç¤ß¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤»öÎã¤Ç¤¹¡£
¿·µ¬¾å¾ì¤Î¸ø³«²Á³Ê¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢Àè¸«¤ÎÌÀ¡Ê¤á¤¤¡Ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÀè¹ÔÅê»ñ¤Î¥Æ¥ó¥Ð¥¬ー¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¥ó¥Ð¥¬ー¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤è¤ê¤âÀ®Ä¹ÅÓÃæ¤Î»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È³ô¤ò½é´ü¤Î¤¦¤Á¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÜÀè¤Ç¹Í¤¨¤ºÄ¹´üÅª¤ÊÎ®¤ì¤ò¤ß¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨Ë½Íî¤·¤Æ¤â¤¹¤°¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¿ÉÊú¶¯¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥× ¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó 2024Ç¯
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò ¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²áµî10Ç¯´Ö¤Î³ô²Á¿ä°Ü
