¡ÖÄ¹´ü´ÖÄÂÎÁÊÝ¾Ú¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¤¿¤Ã¤¿¿ôÇ¯¤Ç¸º³Û¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡ª¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Î¡Ö¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
¸ú²ÌÅª¤ÊÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤ë¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÄÂÎÁ¸º³Û¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Î§»öÌ³½êZ¤Î¹Â¸ýÌðÊÛ¸î»Î¤¬¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÂÎÁ¸º³Û¥È¥é¥Ö¥ë¤òÃæ¿´¤Ë²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¤È¤Ï¡©
²¼µ¤ò¡Ö¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹»ö¶È¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¥Ó¥ëÅù¤Î·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡»ÄÂÂß¿Í¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¢·úÊª½êÍ¼Ô¡Ë¤¬¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¡ÊÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ë¤ËÊ£¿ô¤ÎÉô²°¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÂß¤¹·úÊªÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤òÄù·ë
¡»¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤«¤éÆþµï¼Ô¡¦¥¨¥ó¥É¥Æ¥Ê¥ó¥È¡ÊÅ¾¼Ú¿Í¡Ë¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÉô²°¤ò¤µ¤é¤ËÂß¤¹·úÊªÅ¾Âß¼Ú·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÄÂÂß¿Í¤È¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Î¼ý±×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë»ö¶È¤Î¤³¤È
¿ÞÉ½Æâ1¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¡¢¡Ê¹µÁ¤Î¡Ë¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¡¢°ì³çÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¡¢2¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¡Ê¶¹µÁ¤Î¡Ë¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¡¢Æþµï¼Ô¡¦¥¨¥ó¥É¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¡¦Å¾Âß¼Ú·ÀÌó¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸Æ¤Ð¤ìÊý¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê¼è°ú»þ¤Ï¤É¤Î·ÀÌó¤ò»Ø¤¹¤«Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢1¤Î·ÀÌó¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¡¢2¤Î·ÀÌó¤ò¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÅý°ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹»ö¶È¤Î»ÅÁÈ¤ß ½ÐÅµ¡§¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¡¦ÄÂÂß¿Í¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤ËÄÂÎÁ¼ýÆþ¤òÌóÂ«¤·¤Æ¡ÊÄÂÎÁÊÝ¾Ú¡¦²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ë·úÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼Ú¤ê¾å¤²¤¿¤¦¤¨¡¢¼Ú¾åÄÂÎÁ¤è¤ê¤â¹â³Û¤ÎÅ¾ÂßÎÁ¤òÀßÄê¤·¤ÆÆþµï¼Ô¡¦¥¨¥ó¥É¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë·úÊª¤òÅ¾Âß¤·¡¢º¹³ÛÊ¬¤ò¼ý±×¤È¤·¤ÆÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂß¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÄÂÂß´ÉÍý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¢ÄÂÎÁÊÝ¾Ú¡¦²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤Ë¤è¤ë¶õ¤¼¼¡¦ÄÂÎÁ²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤äÉÔÆ°»º¤Î¼èÆÀ¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ý±×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹»ö¶È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ½é¿´¼Ô
¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²ÃÅù¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Î½ÅÍ×À¡¦¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁêÂ³Åù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄÂÂß»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ëÉÔÆ°»º»ö¶È¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤·úÊª½êÍ¼Ô¤¬¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹»ö¶È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤¬ÄÂÂß¿Í¡Ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÂÎÁ¤Î¸º³Û¤ä¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥¹·ÀÌó²ò½ü¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹»ö¶È¤ÎÄÂÂß·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀâÌÀ¤»¤º¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¸íÇ§¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ë»ê¤é¤»¡¢¸å¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄÂÂß¿Í¤È¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ3Ç¯6·î15Æü¡¢¡ÖÄÂÂß½»Âð¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³Åù¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡ÊÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¶ÈË¡¡Ë¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹»ö¶È¤Î·Á¼°¤ÇÄÂÂß¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡¥·ÀÌó´ü´ÖÃæ¡¦¹¹¿·»þ¤ËÄÂÎÁ¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È
2¡¥·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·ÀÌó¤¬²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È
3¡¥ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·úÊª¤Î½¤Á¶ÈñÅù¤ÎÉéÃ´¡Ê»Ù½Ð¡Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È
4¡¥Í»»ñ¿³ºº¤Ï¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤ËÇ¤¤»¤ºÄÂÂß¿Í¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤¬ÄÂÂß¿Í¤ÎÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Í»»ñ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆÉÔÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñÁ´ÈÌ¤Ë¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÂÂß¿Í¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÆ¬¤Ç¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¡¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¡×¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤¬¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤Ë·úÊª¤ò»ÈÍÑ¼ý±×¢¨1¤µ¤»¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤¬ÄÂÂß¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÄÂÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Û¤«¤Î·úÊªÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨»äË¡¾å¤Î³µÇ°¤Ç¡¢¤â¤Î¤òÄ¾ÀÜ¤ËÍø³èÍÑ¤·¤ÆÍø±×¡¦ÍøÊØ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¦
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÄÂÎÁÁý¸º³Û¤ÎÀÁµá¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡Âè32¾òÂè1¹à¤Îµ¬Äê¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤ÎÄù·ëÁ°¤Ë¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤¬Ä¹´ü´Ö¤ÎÄÂÎÁÊÝ¾Ú¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÄÂÂß¿Í¤Ï¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤«¤éÆ±¾ò¤Ë´ð¤Å¤ÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤«¤éÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢º¬µò¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÄÂÎÁ¸º³Û¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎÈ½Îã
ºÛÈ½Îã¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²È¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤«¤éÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿»öÎã¤Ç¡¢°Â°×¤Ë¶õ¤²È¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄÂÂß¿Í¤ËÅ¾²Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¢¨2¡£
¢¨2¡¡ÀéÍÕÃÏÊýºÛÈ½½êÊ¿À®20Ç¯5·î26ÆüÈ½·è¡ÊÊ¿À®17Ç¯(¥ï)Âè1967¹æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤¬ÄÂÂß¿Í¤ËÂÐ¤·»ÙÊ§¤¦ÄÂÎÁ¤¬¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤¬Å¾¼Ú¿Í¤é¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÅ¾ÂßÎÁ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡ÊµÕ¤¶¤ä¾õÂÖ¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤«¤éÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤¶¤ä¾õÂÖÅù¤Î¡Ö½ô»ö¾ð¤¬ÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤ÎÅöÈÝ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î°ìÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡×¡ÖÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¡×ÄÂÂß¿Í¤Î¡Ö¼ý±×³ÎÊÝ¤¬²áÅÙ¤Ë¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨3¡£
¢¨3¡¡Åìµþ¹âÅùºÛÈ½½êÊ¿À®23Ç¯3·î16ÆüÈ½·è¡ÊÊ¿À®22Ç¯¡Ê¥Í¡ËÂè6377¹æ¡Ë
ÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÛÈ½Îã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¡¢Ë¡Î§¡¢È½Îã¡¦ºÛÈ½Îã¤Î·¹¸þ¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼Åù¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½½Ê¬¤Ë¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹ÍøÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë
°Ê¾å¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤¬Ä¹´ü´Ö¤ÎÄÂÎÁÊÝ¾Ú¤¬¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤ä·ÀÌó¹¹¿·»þ¤ËÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤«¤éÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢É¬¤º¤·¤âÅö³ºÀÁµá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤Ëº¬µò¤¬¤¢¤ë¤«¤òÎäÀÅ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½ô»ö¾ð¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢Ë¡Î§Åù¤ÎÀìÌçÅªÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Î·ÀÌó½ñ¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÄÂÎÁ¸º³ÛÀÁµá¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÛ¸î»Î¡¢Å¬ÀµÄÂÎÁ²Á³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÕÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç²È¤Î³èÍÑ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¹Â¸ý Ìð
Ë¡Î§»öÌ³½êZ¡¡¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
ÊÛ¸î»Î