¡¡3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWBC¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢21Æü¤«¤é¼¯»ùÅç»Ô¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤¬»î¹ç¤ÇÅê¤²¤¿¥Üー¥ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀT¥·¥ã¥Ä¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ« æÆÊ¿Áª¼ê¤¬»î¹ç¤Ç¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¤¿¥Üー¥ë¤â¡ª
¡¡21Æü¤«¤é¡¢¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅç¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ä»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬300¼ïÎà°Ê¾åÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¿¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÏµîÇ¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÄì¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤ÈÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤Ê¤É¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Î¥°¥Ã¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2¤Ä¤Ç880Ëü±ß¤Î¹â²Á¤ÊÅêµå¥Üー¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¤ËÅê¤²¤¿¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ç¯¤ËÅê¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥Üー¥ë¤¬Æ±»þ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼¯»ùÅç¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¡¡ÅÏÊÕ¾»¹¨¤µ¤ó¡Ë
¡ÖWBC¤ÏÆüËÜ¤ÏÁ°²óÍ¥¾¡¤·¤Æº£²óÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£Íè·î¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ëWBC¤Î¥°¥Ã¥º¡¢º£²ó¼¯»ùÅç¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè·î¤ÎÇ®µ¤¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¡¢¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï21Æü¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤Ç¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅç¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£