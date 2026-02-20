HYBEラテンボーイグループSANTOS BRAVOS、&TEAMとの“特別なつながり”とは BTSら世界的アーティストからも大きな刺激【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/02/20】いま、HYBE LATIN AMERICAが手がけるラテンボーイグループ・SANTOS BRAVOS（サントスブラボス）に注目が集まっている。2月20日、グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のメンバー4人とコラボレーションした「KAWASAKI (&TEAM Remix)」を配信リリースした彼らに、モデルプレスはインタビューを実施。&TEAMとのコラボで受けた刺激や憧れのアーティスト、今後の活動への意気込みも語ってくれた。
【写真】HYBEアーティスト続々カバー 新鋭グループの最新曲
SANTOS BRAVOSは2025年、メキシコ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、アルゼンチン、スペイン、そして米国など多数の国と地域から選抜された16人が参加したオーディションから結成された5人組ラテンボーイグループ。同年10月、メキシコにて正式デビューを果たした。K-POPシステムで育成、制作したHYBE現地化グループの1つであり、ラテンアメリカで生まれたグローバルグループとして世界を舞台に活躍している。
1月30日にリリースされた2ndシングル「KAWASAKI」は、恋に落ちたときめきをバイクに例えた疾走感溢れるダンスナンバー。様々なアーティストやダンサーが「KAWASAKI Challenge」と題し、バイクを運転するようなキャッチーな振付をカバーした動画を投稿しているほか、YouTubeにて公開されたOfficial MVは再生回数2221万回を突破している（2月20日現在）。「KAWASAKI (&TEAM Remix)」では、元々スペイン語、ポルトガル語、英語が織り交ぜられた同曲に、&TEAMのメンバー・NICHOLAS（ニコラス）、YUMA（ユウマ）、JO（ジョウ）、MAKI（マキ）が歌唱に参加したことで日本語も加わり、よりグローバルな広がりを予感させる。
― 今回コラボした&TEAMのNICHOLASさん、YUMAさん、JOさん、MAKIさんに対する印象、そして4人の歌声が入った楽曲を聴いてみての感想を教えてください。
SANTOS BRAVOS：このコラボは、僕たちにとって本当に夢のような出来事です。デビューからまだ100日ほどしか経っていない中で、自分たちの楽曲が&TEAMさんのような大きなグループとリミックスという形でご一緒できるなんて、正直想像もしていませんでした。本当に光栄に思っています。
完成したバージョンを初めて聴いたときは、思わずみんなで顔を見合わせるくらい嬉しくて興奮しました。それぞれのボーカルがすごく自然につながっていて、「こんなにきれいに合わさるんだ」と感動しました。「KAWASAKI」はもともと3言語の楽曲でしたが、日本語が加わって、4言語が入った初めての楽曲になりました。想像以上にまとまりがよくて、感動して何度も聴き返しました。
― グローバルグループ同士のコラボに注目が集まると思いますが、このコラボに刺激を得て「さらに今後どのような活躍をしていきたい」など具体的に考えていることはありますか？また、さらなる活躍を志す上で、いま目標としているアーティストやグループはいらっしゃいますか？
SANTOS BRAVOS：今回のコラボをきっかけに、より多くの方にラテンポップグループとしての僕たちを知っていただけたら嬉しいですし、日本をはじめ世界中のファンのみなさんにインスピレーションを届けられる存在になれるよう、これからも努力していきたいです。今後はぜひ日本を訪れて、実際にパフォーマンスをし、ファンの皆さんの温かさや応援を感じられたら幸せだと思います。
目標としているアーティストやグループはたくさんいます。&TEAMさんもそうですし、同じくオーディション番組を通して結成されたという共通点があることで、特別なつながりを感じています。また、BTSさん、Bad Bunnyさん、Bruno Marsさんなどのグローバルに活躍されているアーティストのみなさんからも大きな刺激を受けています。本当に挙げきれないくらいです（笑）。
― 今回のコラボをきっかけに初めてSANTOS BRAVOSさんを知る方々もいらっしゃると思います。そんな読者の方々に向けてぜひメッセージをお願いします。
SANTOS BRAVOS：みなさん、こんにちは。SANTOS BRAVOSです！今回のコラボ「KAWASAKI (&TEAM Remix)」を通して、僕たちのことを知っていただけたらとても嬉しく思っています。この楽曲をみなさんとシェアできること、そして楽しんで、歌って、踊っていただけることが本当に幸せです。
たくさんの応援と温かい歓迎を本当にありがとうございます。近いうちにお会いできることを楽しみにしています！
SANTOS BRAVOSは、Drew（ドリュー）、Kaue（カウエ／eはサーカムフレックス付き）、Alejandro（アレハンドロ）、Gabi（ガビ）、Kenneth（ケネス）の5人で構成され、ラテンミュージックの魂とK-POPの精密さを融合させた、HYBE LATIN AMERICA初のラテン・ポップグループ。メキシコ、ブラジル、ペルー、プエルトリコ、そしてアメリカ出身のメンバーが集結したSANTOS BRAVOSは、強さとブラザーフッドを称えるカルチャームーブメントの最前線を走りながら、自らのラテンアイデンティティを世界の舞台へと発信している。
