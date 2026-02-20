「誤った判断だった。行くべきではなかった」20年ぶり無職で焦り→即プレミア復帰も39日でクビ…元マリノス監督が赤裸々告白
アンジェ・ポステコグルーが、ノッティンガム・フォレストの監督就任は間違いだったと認めた。米大手スポーツメディア『ESPN』が発言を伝えている。
現在60歳のオーストラリア人指揮官は、母国のクラブや代表チーム、横浜F・マリノス、セルティックなどを経て、2023年夏にトッテナムの監督に就任。すると、１年目にプレミアリーグ５位という成績を残したが、２年目はヨーロッパリーグを制した一方で、残留ラインぎりぎりの17位に低迷し、同シーズン終了後に去る羽目になった。
ただ、翌シーズン開幕直後の９月、クラブ上層部と対立して解任されたヌーノ・エスピリト・サントの後任として、ノッティンガム・フォレストの監督に就任。すぐさまプレミアリーグ復帰を果たしたものの、初陣のアーセナル戦を０−３で落としたのを皮切りに、２分６敗と未勝利が続くなか、わずか39日で再びクビを切られた。
現在はフリーのポステコグルーは、ポッドキャスト番組『The Overlap』でフォレストでの出来事を振り返り、率直にこう語った。
「フォレストの件は全て私の責任だ。まさに『願うものは慎重に選ぶべき』という教訓だった。あのクラブに行くのは誤った判断だった。その責任は自分が負わねばならない。そもそも引き受けるべきではなかった。トッテナムの後としてはあまりに早すぎた。
彼らが慣れ親しんだやり方でやっているタイミングで私が入り、私は常に違うやり方をするつもりだった。私のミスだ。他の誰の責任でもない。
20年余りで初めて仕事から離れて、途方に暮れていたんだ。オフシーズンは通常、移籍やプレシーズンで忙しく、頭は常にフル回転している。今回（昨夏）はそうではなく、迷いを感じていた」
無職への焦りもあり、安易に引き受けてしまったのが、良くなかった。今は物事を冷静に見ているポステコグルーは「結局、責任は私にある。仕事をしていない状況と、改善できると思った選手グループを基に決断した。それが現実を見えなくさせた。長期的に機能するはずがなかった」と付け加えた。
「たとえ数試合勝っていたとしても、長続きしなかっただろう。オーナー（エバンジェロス・マリナキス氏）はただ勝ちたいだけだ。手段は問わない。彼について何を言おうと、彼がいなければフォレストはプレミアリーグにすら残れていなかっただろう。だが、彼は即座の結果を求めている。
就任前にもっと深く話し合うべきだった。とはいえ、私は常にこう言うタイプだ。『私に任せてくれ、結果を見せてやる』とね」
なお、2022年の昇格からプレミアリーグで戦い続け、現在は降格圏と勝点３差の17位に位置するフォレストは、今月12日にポステコグルーの後任ショーン・ダイチも解任。今季４人目の監督として、ヴィトール・ペレイラが指揮を執っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
