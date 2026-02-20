こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月20日は、柔軟性に富んだ軽量のボディとやや大きめなデザインでラフにかけられる、Zoff（ゾフ）の「ウェリントン型 サングラス ZA241G64」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[ゾフ] 【WEB限定】ウェリントン型 サングラス(ブラック3) | 軽量 大きめサイズ 紫外線防止 UVカット 男女兼用 メンズ レディース 男性用 女性用 ユニセックス おしゃれ 運転 ドライブ スポーツ【ZA241G64-14E3】【55□22-145】 3,300円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

ワイドなウェリントンで、こなれ感を一瞬でつくるZoffの新作サングラスが、40％オフの3,000円台で最安値に！

UV99.9%カットの本命モデル「Zoff（ゾフ） ウェリントン型 サングラス ZA241G64」が、現在、Amazonで40％オフの最安値に！

ワイドなフレームが印象的なウェリントン型。大きめデザインが顔まわりに抜け感をつくり、コーディネートの中心に。軽量かつ柔軟性に富んだ素材を採用し、長時間でもストレスの少ないかけ心地を実現。ユニセックス仕様で、シーズンレスに使えるのも魅力です。

定番のブラック・ブラウンは濃淡展開があり、アウトドアから日常使いまで対応。グリーンやブルーといったカラーはスタイリングのアクセントとして機能します。

UV99.9%カット、可視光線透過率は15〜80%まで展開しているので、使うシーンに合わせてチョイス

UVカット率99.9%以上を確保、日差しが強くなるこれからの季節に心強い性能です。可視光線透過率はモデルごとに異なり、15%・40%・60%・80%までラインアップ。

たとえば「ZA241G64-11A1」は15%、「14E4」は40%、「43A1」は80%と用途に応じて選択可能。濃いめレンズでしっかり遮光するか、薄めでライトに使うか。用途別にピッタリのモデルを選べるのもうれしいですね。

なお、上記の表示価格は2026年2月20日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

Source: Amazon.co.jp