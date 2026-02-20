肌領域に着目した飲料の新商品「おいしい免疫ケア セラミドプラス」発売、キリンビバレッジ

キリンビバレッジは3月3日より、機能性表示食品「キリン おいしい免疫ケア セラミドプラス」(100mlPET/税抜希望小売価格169円)を全国で発売する。コロナ禍以降の健康意識の高まりを背景に「おいしい免疫ケア」シリーズは成長を続けており、2025年は前年比約3割伸長した。20〜60代まで幅広い層に支持が広がる中、次の成長領域として同シリーズとして初めて肌ニーズに対応した商品を投入する。

本商品は、キリン独自素材の「プラズマ乳酸菌」を配合した「キリン おいしい免疫ケア」シリーズの新商品。東京・銀座のファンケル 銀座スクエアで2月16日、 新商品発表会を開催し、マーケティング部ブランド担当阿戸瑛理子氏らが概要を説明した。

担当の阿戸さん

また近年、健康意識の高まりとともに肌ニーズも拡大を続けている。肌・美容訴求の商品の中で、飲料カテゴリーでは2024年は2022年に比較して43%伸長しており、手軽に摂取できる「飲料」分野の需要は高まっている。

調査会社によると、9割の人が「肌に対して内側からも対策したい」という意識を持つことがわかっている。阿戸氏は、「同社の調査でも小型乳酸菌飲料に対して、健康に加えて肌機能への期待が高まっていることが分っている」と説明する。

新商品では、肌ニーズに応える商品として「米由来グルコシルセラミド」を配合。肌の乾燥が気になる人の“肌のバリア機能”(保湿力)を高める機能性関与成分として報告されている。

中味は、満足感がありながらもすっきりとした後味で、寝る前にも飲みやすく、毎日の習慣に続けやすいヨーグルトテイスト。パッケージは、「おいしい免疫ケア」本体とも連動したデザインとし、肌にうれしいことが一目で伝わるニュアンスカラーを採用した。

ファンケル「ディープチャージ コラーゲン 白桃＆マンゴーゼリー」

“おいしく・無理なく続けられる健康・肌ケア習慣”を共通のテーマとし、ファンケルでは、「ディープチャージ コラーゲン 白桃&マンゴーゼリー」(1箱10本入り・税込2,268円)を2月17日から発売すると発表した。

直営店舗と通信販売で数量限定で発売し、過去に限定発売した際に、同社の調査で99%の人が評価したフレーバーを復活させる。