歌手のテイラー・スウィフトが、国際レコード産業連盟（IFPI）より「2025年 世界年間最高売上アーティスト」に認定された。これは通算6度目の受賞で、IFPIグローバル・アーティスト・チャートでは4年連続の首位となる。



【写真】Mrs. GREEN APPLEのが初の快挙！日本からは唯一のランキング

IFPIによると、過去10年間でテイラーが受賞した回数は、他の全アーティストの合計と並ぶ水準に達しており、継続的な創作力と長期的なグローバル展開戦略が評価された。2025年は、12作目のアルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」、ツアーを追ったドキュメンタリー「テイラー・スウィフト：The End of an Era」の成功により、ストリーミング、フィジカル、デジタルすべてで高い支持を集めた。



ランキング全体では、Stray Kidsが自己最高となる2位を記録し、3年連続でトップ5入り。バッド・バニーは5位となり6年連続チャートインを果たした。



また、タイラー・ザ・クリエイターが12位で初登場。日本からはMrs. GREEN APPLEが、アニバーサリーアルバム「10」のヒットを受け、13位で初めてチャート入りした。レディー・ガガは2020年以来となる10位に返り咲き、エド・シーラン、SZA、ジャスティン・ビーバーも再ランクインしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）