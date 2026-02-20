「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点をマークし、２大会連続メダルとなる銀メダルを獲得した。五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。１７歳でのメダル獲得は１０年バンクーバー五輪女子銀メダルで、中井の憧れの浅田真央さんの１９歳を超え、２２年北京五輪男子銀メダルの鍵山優真の１８歳を抜く日本フィギュア最年少記録となった。

メダリスト会見で試合が終わって楽しみにしてることやご褒美を問われると、三者三様の答えで会場を和ませた。

金メダルのリュウは「ＧＡＬＡ（エキシビション）を楽しみにしてます。皆さん周知のことだと思いますが」と笑顔で最後のお祭りイベントを心待ちに。坂本は日本の支援拠点でお寿司が振る舞われていることを念頭に「速攻帰って、えへへ、お寿司が・・食べたい」と唸るように語った。中井は１７歳らしく満面の笑みで「お寿司も亜美も食べたいですし、ティラミスが食べたいです」と語った。