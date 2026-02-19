トルコの名門ガラタサライは17日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでユヴェントスと対戦し、ホームで5-2と勝利を収めた。



そしてこのゲームで2ゴールを決めたのは、今冬にナポリからレンタルで加わった26歳のオランダ人FWノア・ラングだった。



ラングは昨夏にPSVからナポリに加入した選手で、主に左サイドからの仕掛けを得意とするアタッカーだ。ナポリは昨年にパリ・サンジェルマンへFWクヴィチャ・クワラツヘリアを売却しており、クワラツヘリアの後釜候補としての期待があった。





ナポリはそのラングを半年で手放す決断を下したわけだが、今回は同じイタリアのユヴェントスに大打撃を与えることになった。伊『Gazzetta dello Sport』によると、ラングの活躍からガラタサライのサポーターとナポリのサポーターがSNSで様々な意見を出していると伝えていて、ナポリのサポーターはなぜラングを手放したのかと後悔もある様子。逆にガラタサライのサポーターはラングを「オランダのネイマール」とまで絶賛していて、早くもラング獲得は大当たりといった空気だ。ナポリサポーターからは「来季ナポリで会おう」、「君への扱いを申し訳なく思う」といったコメントが寄せられているが、ガラタサライ側は買取オプションも有している。ガラタサライでは早くもフィーバーだが、今季終了後にラングはどう動くだろうか。