2月は「かなりの高温」も3月は一変か 気象予報士が解説する「寒の戻り」と「菜種梅雨」の行方
気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【１ヶ月予報】寒気南下は3月にずれ込む 強い寒の戻りの可能性は【メンバー限定】」と題した動画を公開した。2月19日発表の1ヶ月予報に基づき、2月下旬から3月中旬にかけての天候傾向を解説。2月中は「かなりの高温」が予想される一方で、3月に入ると一転して寒気が流れ込みやすくなるという「季節の落差」について警鐘を鳴らした。
動画によれば、最初の1週間（2月21日～27日）は全国的に高温傾向が顕著であり、確率は80%に達するという。松浦氏は資料を示しながら、日本付近への暖気流入が非常に強く、平年より気温が「広く5度以上」高くなる可能性を指摘した。また、前線や低気圧の影響を受けやすいため、「菜種梅雨」のような雨の多い天候となり、季節の進みを感じさせる1週間になるという。
続く2週目（2月28日～3月6日）も高温傾向は続くが、3週目以降（3月7日～20日）は状況が一変する。松浦氏は、日本の東にあった高気圧性循環偏差の位置が変わり、大陸からの寒気の影響を受けやすくなるメカニズムを解説。東日本から西日本、南西諸島にかけては低温側に振れる確率が40%出ているとし、「寒の戻りがあるかもしれない」と分析した。
特に3月に入ってからは、上空の寒気を示す0度線が東日本の太平洋側まで南下する予想が出ており、松浦氏は「北日本や東日本では再び雪が強まる所も出てくるのではないか」と推測した。2月の春めいた陽気から急激に寒さが戻ることで、体感的な落差が大きくなることが懸念される。松浦氏は、雪解けが進んだ後の積雪やなだれへの注意喚起とともに、気温変動への備えを促して解説を締めくくった。
